Казахстанцам списали пеню на 9 млрд тенге в рамках налоговой амнистии

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанцы в рамках налоговой амнистии оплатили около 32 млрд тенге по налоговым долгам, им списана пеня в размере 9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия МСБ, составило 44 182 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сумма уплаченной недоимки составляет 17,1 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов - 6,2 млрд тенге. При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 672 530 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 14,584 млрд тенге и списана пеня на сумму 2,767 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

По итогам налоговой амнистии для субъектов предпринимательства погасили недоимку на сумму 8,3 млрд тенге в целом по республике всего 41 183 налогоплательщика, имевших недоимку на 1 октября 2018 года. При этом сумма списанных пеней и штрафов составила 2,9 млрд тенге, уточнили в ведомстве.

Кроме того, с августа амнистия распространяется на налогоплательщиков, которые самостоятельно устранили нарушения налогового законодательства и представили дополнительную налоговую отчетность за прошлые налоговые периоды со сроком уплаты до 1 октября 2018 года. Этой возможностью воспользовались 2999 налогоплательщиков, которые уплатили недоимку на сумму 8,8 млрд тенге. Указанным налогоплательщикам списаны пени и штрафы на сумму 3,4 млрд тенге.

Таким образом, общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия МСБ, составило 44 182, сумма уплаченной недоимки составляет 17,1 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов - 6,2 млрд тенге, проинформировали в КГД.

В региональном разрезе наибольшее количество предпринимателей воспользовались налоговой амнистии в Алматы (6513 субъектов малого и среднего бизнеса), Туркестанской области (5196 налогоплательщиков), Алматинской области (5054), Нур-Султане (3729).

Наибольшая сумма пени и штрафов списана в Алматы - это порядка 1,1 млрд тенге. Далее идут: Актюбинская область - 1,0 млрд тенге, Нур-Султан - 750,0 млн тенге, Костанайская область - 413,0 млн тенге.

По состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имевших задолженность и возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн человек, общая сумма недоимки по основному долгу составляла 13,9 млрд тенге и сумма пени - 6,3 млрд тенге, итого 20,2 млрд тенге. По результатам проведенной работы 672 530 физических лица уплатили недоимку в размере 14,584 млрд тенге, которым списана пеня на сумму 2,767 млрд тенге.

По состоянию на 26 декабря, списана пеня по 672 530 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 14, 584 млрд тенге и списана пеня на сумму 2,767 млрд тенге.

Напоминаем, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца текущего года. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.

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