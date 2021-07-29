КГД: электронные счета-фактуры можно выписать в мобильном приложении

Как сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) РК, приложение Информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) доступно в Play Market и App Store.
Функционал по выписке ЭСФ и оформлению СНТ реализован, как на сайте ИС ЭСФ, так и в мобильном приложении ИС ЭСФ. Работа на портале ИС ЭСФ и в мобильном приложении осуществляется бесплатно с использованием ЭЦП Национального удостоверяющего центра", - говорится в сообщении ведомства.
В комитете отметили, что для работы в ИС ЭСФ следует использовать инструкции, размещенные на интернет-ресурсе КГД МФ РК в разделе "ИС ЭСФ", в котором описана пошаговая работа с функционалом:
1. руководство пользователей ИС ЭСФ - https://drive.google.com/file/d/1ENt6dx6zWD3z_dY8TNgrOYnprjMCk1XV/view?usp=sharing;
2. информация по работе в мобильном приложении - HTTPS://KGD.GOV.KZ/RU/CONTENT/MOBILNOE-PRILOZHENIE-1.
По техническим вопросам, возникающим при работе в ИС ЭСФ, обращения с приложением скриншотов следует направлять на Службу поддержки ИС ЭСФ на электронный адрес: [email protected]", - добавили в КГД.
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