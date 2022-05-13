Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое

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АНКАРА. 12 МАЯ - Авиационные власти Казахстана и Турции в текущем месяце проведут переговоры по вопросам дальнейшего увеличения количества авиарейсов и расширения географии полетов, сообщил в ходе прошедшей в Анкаре встречи президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Уже с 13 мая количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю. Таким образом, количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124.

Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска", - сообщил министр.

SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из городов Нур-Султана (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкента (2), Караганды (2), Уральска (2), Костаная (2) Актау (1), Усть-Каменогорска (1). Air Astana - 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2).

Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганды (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2 рейса) и Алматы (2).

Для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов авиационные власти двух стран в июле текущего года проведут переговоры в Стамбуле.

В МИИР напомнили, что до начала пандемии между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю.