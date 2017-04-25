Коллегия ЕЭК одобрила техрегламент о безопасности оборудования для детских игровых площадок

Москва. 25 апреля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля одобрила техрегламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", а также установила переходные положения к техрегламентам "О безопасности минеральных удобрений" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции", сообщила пресс-служба ЕЭК.

Как пояснили в пресс-службе, технический регламент Союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. В частности, конструкция оборудования должна обеспечивать его прочность и устойчивость, иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды. Не должна допускать застревание тела или одежды ребенка и иметь выступающие элементы с острыми концами или кромками и т.д., передает Kazakhstan Today.

Документ также определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие", и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.

Технический регламент вступит в силу после утверждения Советом ЕЭК на одном из ближайших заседаний, уточнили в пресс-службе.

Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламентам ЕАЭС "О безопасности минеральных удобрений" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Как пояснили в пресс-службе, переходные положения утверждают порядок, в соответствии с которым выпуск минеральных удобрений, имеющих документы об оценке соответствия и полученных до дня вступления в силу техрегламента, возможен в течение полутора лет с момента вступления техрегламента в силу. В течение шести месяцев допускается выпуск в обращение минеральных удобрений, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока годности, установленного национальным законодательством.

Кроме того, Коллегия ЕЭК одобрила Методологию оценки эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки агропромышленного комплекса в странах Евразийского экономического союза.

"Методология необходима для единого подхода при мониторинге развития АПК стран государств-членов и выработки рекомендаций по повышению эффективности господдержки. Она позволит оценивать эффекты регулирования как в отношении реализации мер поддержки агропромышленного комплекса по Союзу в целом, так и по каждому государству-члену, а также в отношении отдельных групп продукции при любой степени детализации", - пояснили в пресс-службе.

По информации ЕЭК, до настоящего времени в Союзе отсутствовали унифицированные подходы, позволяющие комплексно оценить принимаемые меры. Методология является таким объективным механизмом мониторинга государственного регулирования в сфере АПК, поскольку мониторинг унифицирован для использования Комиссией и государствами-членами и основан на едином перечне статистических показателей.

Эффективность мер государственного регулирования планируется оценивать по степени достижения шести целей, утвержденных в государственных программах стран. Среди них - обеспечение продовольственной независимости, повышение финансовой устойчивости, устойчивое развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение сбыта сельхозпродукции, повышение ее товарности, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка.

Оценка будет осуществляться по пяти критериям и 31 статистическому показателю. Во внимание будут приниматься такие критерии, как результативность, оптимальность, влияние, устойчивость, затратность. Данный подход основан на лучшей мировой практике оценки достижения целей. Интегральный показатель, характеризующий степень достижения той или иной цели, будет рассчитываться по совокупности критериев и показателей, проинформировали в пресс-службе.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

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