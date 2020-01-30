Консолидированная чистая прибыль БРК в 2019 году составила 7,5 млрд тенге

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Консолидированная чистая прибыль Банка развития Казахстана (БРК) в 2019 году составила 7,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

2019 год БРК завершил с положительным финансовым результатом - по неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 7,5 млрд тенге. Объем собственного капитала составил 424,1 млрд тенге, рост составил 12,8% по сравнению с 2018 годом", - сообщила пресс-служба Банка.

Объем кредитного портфеля, по предварительным итогам 2019 года, достиг 1728 млрд тенге, увеличившись на 31,5 млрд тенге, или 1,9%, по сравнению с 2018 годом. С момента создания холдинга "Байтерек" в 2013 году объем кредитного портфеля БРК увеличился в 4,6 раза, или 356%.

По информации пресс-службы, за отчетный период на кредитование экономики Банком выделено 481 млрд тенге (включая межбанковское кредитование на сумму 28 млрд тенге), а в рамках прямого кредитования Банком одобрено к финансированию 11 инвестиционных проектов и 3 экспортные операции предприятий несырьевых отраслей на общую сумму 436,5 млрд тенге. В их числе крупные проекты: строительство СЭС мощностью 100 МВт в Капшагае, строительство магистрального газопровода "Сарыарка", строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в Шымкенте, расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа, обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связей, строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области и другие.

Также отмечается, что в 2019 году на каждый тенге из государственных средств было привлечено 1,17 тенге заимствования на рыночных условиях. Из 329,5 млрд тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных источников, 54% (177,9 млрд тенге) приходятся на рыночные средства. Таким образом, БРК обеспечивает возросший спрос заемщиков Банка в кредитных ресурсах в национальной валюте. Доля займов в тенге в структуре кредитного портфеля БРК по итогам 2019 года выросла до 53% (915,3 млрд тенге) с 43% (721,7 млрд тенге) в 2018 году. Доля кредитного портфеля в национальной валюте со стороны БРК с момента создания холдинга "Байтерек" в 2013 году возросла почти в 12 раз.

В рамках реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы (ГПИИР), БРК было одобрено к финансированию 23 проекта на общую сумму 467,8 млрд тенге (в том числе 253 млрд тенге из государственных источников), доступная сумма к финансированию составляет 113,2 млрд тенге. Это такие крупные проекты, как: строительство Актюбинского рельсобалочного завода, завод по производству цианистого натрия в Каратау, модернизация завода по производству минеральных удобрений в Актау, реконструкция пассажирского терминала Международного аэропорта Астана, строительство транспортно-логистического центра Шымкенте, расширение Актауского международного морского порта, строительство завода по производству ферросилиция в Караганде, реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ и другие.

За период реализации ГПИИР в 2015-2019 годах создано около 4,5 тыс. новых рабочих мест. По предварительным итогам 2019 года реализовано продукции на сумму около 450 млрд тенге, экспортировано продукции на сумму около 168 млрд тенге, налоговые отчисления в бюджет составили порядка 83 млрд тенге, проинформировали в пресс-службе.

По информации БРК, в 2020 и 2021 годы Банком планируется освоение по проектам на сумму около 430 млрд тенге и 458 млрд тенге соответственно. Таким образом к 2021 году кредитный портфель Банка составит порядка 2 трлн тенге. На текущий год БРК определен портфель потенциальных проектов, отраслевая структура которых в основном состоит из проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуры на общую сумму займов около 1 трлн тенге.

АО "Банк развития Казахстана" - национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. Банк предлагает удобную структуру финансирования проектов - от инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции. "Порог" финансирования инвестиционных проектов составляет от 7 млрд тенге, для пищевой отрасли - 3 млрд тенге, экспортных операций - от 1 млрд тенге.

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