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Лакшми Миттал пообещал Смаилову вложить значительные средства в модернизацию и безопасность на "АрселорМиттал"

07.09.2022, 15:26 11776
Лакшми Миттал пообещал Смаилову вложить значительные средства в модернизацию и безопасность на "АрселорМиттал"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным председателем правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны, а также перспективы перехода на более высокие уровни передела металлической продукции. 
 

Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного и горнорудного активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Премьер-министр заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.
 

Промышленная безопасность - это очень важный вопрос, которому нужно уделять самое пристальное внимание. В этой связи мы приветствуем инвестиционные планы компании по развитию производства и специализированному обучению сотрудников", - отметил Алихан Смаилов.

 

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Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики

07.09.2022, 20:08 7181
Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники рассмотрели вопросы законности отчуждения ряда государственных активов в сфере телекоммуникации, а также предложения по демонополизации гражданской авиации и автобусных перевозок (сферы общественного транспорта), сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
По итогам заседания премьер-министр дал ряд поручений государственным органам.
 

Впервые с 8 февраля цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов

07.09.2022, 19:49 7631
Впервые с 8 февраля цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов
Фото: depositphotos
МОСКВА. 7 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.
 
По состоянию на 16.19 по Москве цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 89,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 83,88 доллара.
 
Напомним, в понедельник, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн барр./сут. было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн барр./сут.
 

Нужно меньше говорить про санкции и смотреть вперед - Слепнев о развитии Большого евразийского партнерства

07.09.2022, 15:59 11101
Нужно меньше говорить про санкции и смотреть вперед - Слепнев о развитии Большого евразийского партнерства
Фото: eec.eaeunion.org
ВЛАДИВОСТОК. 7 СЕНТЯБРЯ - Идея Большого евразийского партнерства богатая и востребованная, надо наполнять ее содержанием, заявил, выступая на сессии "Большое евразийское партнерство: пути экономического развития" в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Считаю, что сегодня нужно меньше говорить про санкции, следует смотреть вперед и не отвлекаться от явлений, которые проявились гораздо раньше. А это и вопрос перехода от глобализации к регионализации, и вопрос демонтажа ряда международных институтов, которые со времен Второй мировой войны являются основой мировой экономики, это и климатическая повестка, за которой стоит новый технологический уклад", - выразил уверенность Слепнев.

 
По его мнению, нужно рассматривать партнерство, в основе которого лежат сопряженность целей участников и общее понимание относительно способов их достижения. Цели участников БЕП, включая Китай, Индию, страны Средней Азии и другие государства, в первую очередь заключаются в том, чтобы в краткосрочной перспективе повысить устойчивость своих экономик, а в конечном итоге завоевать достойные позиции в складывающейся новой системе мировой экономики.
 

Цели ясны, а способ, который предложен и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и который мы все, безусловно, поддерживаем, - это многополярность и сопряженность", - подчеркнул Слепнев.

 
По его мнению, такие полюса, как экономика ЕАЭС, китайская экономика, индийская экономика и другие, должны выработать механизм взаимодействия в будущем. При этом, говоря о Европейском союзе, министр по торговле ЕЭК отметил тенденции снижения уровня его самостоятельности.
 

Есть предложения развивать сотрудничество и на площадке ШОС, и на площадке БРИКС, включая возможность расширения объединения. Но тут возникает вопрос повестки, потому что ее конкретизация является ключевым элементом. Наверное, важны темы физической инфраструктуры или "коннективити", в фокусе должны быть вопросы единых расчетов и независимой финансовой системы, а также технологический суверенитет и кооперация в контексте нового технологического уклада, в контексте климата и цифровизации", - продолжил министр ЕЭК.

 
Отдельно Слепнев подчеркнул важность коридора Север - Юг, который назвал не просто транспортным проектом, а настоящим экономическим коридором. Важно вести речь об устранении не только инфраструктурных ограничений, но и логистических, регуляторных, о снижении пошлин. В этой связи министр ЕЭК поставил вопрос целесообразности создания многостороннего механизма сотрудничества с участием ЕАЭС, Азербайджана, стран Средней Азии, Индии и Ирана.
 
Говоря о системе расчетов, Слепнев напомнил о том, что уже стартовали прямые торги валютными парами "рубль - риал", есть необходимые решения по расчетам с Китаем в национальных валютах. При этом если в части системы платежей раньше говорилось об универсальной платформе SWIFT, то сейчас сложно представить себе какие-либо монорешения, нужно говорить о взаимном сопряжении, признании и использовании национальных систем.
 
В завершение министр прокомментировал тему технологий, где технологический суверенитет в конце концов будет определять и государственный. Соответствующую работу проводят все, но хватит ли у каждого поодиночке ресурсов, чтобы создать действительно конкурентоспособные экономики по всему спектру, задался вопросом он. 
 

Ответ очевиден: вероятнее всего, надо объединяться, выходить на модель конкуренции технологий и их многовариантности, а не технологического монополизма, что навязывается ключевыми игроками сегодня", - выразил мнение Андрей Слепнев. 

 

Срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин продлили до конца 2022 года

07.09.2022, 10:39 15316
Срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин продлили до конца 2022 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В связи с обращениями налогоплательщиков Комитетом государственным доходов принято решение о продлении срока перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных до 31 декабря 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось о необходимости перепрограммирования контрольно-кассовых машин на протокол версии 2.0.2 в срок до 15 сентября 2022 года, напомнили в КГД РК.
 

Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, применяющим контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, в срок до 31 декабря 2022 года необходимо завершить работы по перепрограммированию всех зарегистрированных ККМ", - объяснили налоговики.

 
С 1 января 2023 года иные протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться операторами фискальных данных.
 

В Казахстане внедрят инвестиционные визы и визы "для ценных навыков"

07.09.2022, 10:17 16036
В Казахстане внедрят инвестиционные визы и визы "для ценных навыков"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В целях реализации поручений президента по повышению эффективности миграционной политики в рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках новой концепции будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.
 

Для них будет введена "виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

 
Также в рамках реализации поручения главы государства в проекте новой концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции.
 
Исходя из опыта стран ОЭСР предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тысяч долларов США в экономику Казахстана. "Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.
 

Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии", - пояснили в ведомстве.

 
Кроме того, в целях развития образовательной иммиграции в концепции будет предусмотрено:
 
- расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;
 
- привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. При этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) "научно-педагогические визы" с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.
 

Реализация этой стратегической задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и в конечном итоге создать условия для инновационного развития человеческого капитала Республики Казахстан", - добавили в МТСЗН.

 

Правительство РК выработало новые механизмы стабилизации цен на продукты и обеспечения ГСМ

07.09.2022, 08:51 17411
Правительство РК выработало новые механизмы стабилизации цен на продукты и обеспечения ГСМ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания.
 

В рамках имеющихся оборотных средств планируется профинансировать новый механизм обеспечения сахаром, который позволит не только насытить рынок, но и развить сахарную отрасль в целом. Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца в размере 136 тысяч тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

 
В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на 1 год отпускной цены в размере 460 тенге/кг, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли.
 
Кроме того, для фиксации цен на картофель и морковь достигнуты договоренности с крупнейшими производителями Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей по предоставлению им оборотных средств до 4 млрд тенге. Это позволит обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене.
 
Также новые меры будут приняты в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.
 
Премьер-министр отметил, что новые подходы, предложенные Министерством торговли, в целом поддерживаются. При этом, по его словам, госорганами и акиматами ранее был допущен ряд недоработок, из-за чего они не справились с задачей стабилизации цен на продовольственные товары.
 
Он подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы до 100 млрд тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали.
 

Объемы продукции в стране есть. Производители готовы контрактоваться, но 26,3 млрд тенге не задействованы и находятся на счетах социально-предпринимательских корпораций. Акиматам до конца сентября нужно обеспечить финансирование оборотной схемы до заданного показателя", - отметил премьер-министр.

 
Также Алихан Смаилов заострил внимание на формальном характере контроля за торговыми надбавками и неэффективной работе региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек.
 

Упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению. В результате мы наблюдаем постоянный рост цен", - подчеркнул премьер-министр.

 
По итогам проведенного анализа Минторговли составлен рейтинг акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен. Последние места в нем занимают Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
 
В этих регионах, по словам Алихана Смаилова, плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции. При этом отмеченные факты характерны и для других областей.
 
Отдельно премьер-министр отметил деятельность Министерства сельского хозяйства, в том числе в вопросе обеспечения страны сахаром.
 

Можно сказать, что эта работа министерством была провалена. Квотированием не удалось вовремя стабилизировать внутренний рынок, так как не было должной организации. Кроме того, сказалась длительность принятия решений руководством ведомства. В итоге страна столкнулась с ажиотажем", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
По его словам, со стороны министерства не осуществляется должная координация акиматов и организаций по своевременной контрактации на поставку данной продукции, слабо ведется работа и по контролю за своевременным пополнением стабилизационных фондов в регионах.
 

В случае дальнейшего неисполнения или такой формальной работы будем принимать кадровые решения по регионам и министерствам", - сказал Алихан Смаилов.

 
В ходе обсуждения вопросов обеспечения внутреннего рынка топливом Алихан Смаилов подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами.
 
В частности, по его словам, со стороны Министерства энергетики и "КазМунайГаза" нет четкой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объемам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания "Казахстан темiр жолы" не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава.
 

Несмотря на введенный запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также добавил, что при попустительстве со стороны "КазМунайГаза" частными "давальцами", не являющимися недропользователями, осуществлялась переработка нефти на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам.
 
Алихан Смаилов подчеркнул, что из-за отсутствия четкого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора "привилегированных" компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.
 

Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен", - отметил премьер-министр, добавив, что за допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО "Petrosun" и АНПЗ.

 
Для исключения непродуктивных посредников Алихан Смаилов поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготными ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости.
 

Приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдаленных населенных пунктах", - отметил Алихан Смаилов.

 
Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства, от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах, рассмотреть вопрос снижения ж/д тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний, а также создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.
 
В части обеспечения регионов углем глава правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твердого топлива, особенно в отдаленные районы.

Ранее в МИИР рассказали о ценах на уголь в текущем году.
 

В МИИР рассказали о ценах на уголь в текущем году

06.09.2022, 13:03 25561
В МИИР рассказали о ценах на уголь в текущем году
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал о ценах на уголь в текущем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что на угольных разрезах сдерживают цены. 
 

По сравнению с прошлым годом на разрезе "Шубаркуль" снижена цена. В прошлом году была 6224 тенге. Остальные разрезы держат по прошлогодним ценам. Также договорились в КТЖ, что они не будут повышать тариф", - проинформировал глава МИИР. 

 
По его словам, сейчас самая низкая цена в тупиках в Северо-Казахстанской области и Атбасаре - 14,5 тысячи тенге за тонну. Шубаркульский уголь - 15 тысяч тенге, в Акмолинской области - 22 тысячи тенге. 
 
По его словам, тревожным вопросом остаются низкие темпы закупа угля населением. Запасов угля достаточно, но несмотря на это, население ряда регионов медленно его закупает. В частности, это касается Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей. Закуплен лишь 31% от потребляемого населением объема. В связи с эти акиматам необходимо принимать срочные меры.
 

МИИР постоянно контролирует обеспеченность углем населения и коммунально-бытового сектора. По оперативным данным, в январе-июле добыто 66,4 млн тонн угля. Это 106% к показателю аналогичного периода прошлого года. Существенный прирост дали разрезы "Шубарколь Комир", "Восточный", "Майкубен-Вест" и "Каражыра". При этом на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн, энергопроизводящим предприятиям - 35 млн тонн, промышленным предприятиям - 4,2 млн тонн. На экспорт отправлено 19 млн тонн. В целом во всех регионах накоплены достаточные запасы угля, железные дороги обеспечивают перевозку угля в полном объеме", - сказал министр.

 
В целом, как отметил Ускенбаев, для успешного проведения отопительного сезона министерством дополнительно принимаются меры по:
 
- увеличению парка вагонов АО "Казахтемиртранс" для перевозки угля, предназначенного КБС и населению;
 
- увеличению доли реализации угля через биржу до 50%, что позволит обойти посредников;
 
- ограничению вывоза социального угля в соседние государства.
 

Для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по подготовке объектов в установленные сроки, активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения его дефицита, исключить неправомерное увеличение цены на уголь для коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения территориальных подразделений антимонопольного ведомства, а также своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности", - заключил глава МИИР РК.


Ранее сообщалось, что Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем. 
 

Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем

06.09.2022, 12:00 23561
Смаилов назвал недопустимой ситуацию ажиотажа с углем
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что казахстанцы вовремя должны быть обеспечены теплом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо", - сказал Смаилов.

 
Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что низкие темпы закупа угля населением остаются тревожным вопросом. Несмотря на то, что в разрезах и на складах уголь имеется в достаточном количестве, а также то, что госорганом предприняты меры для сохранения прошлогодней стоимости топлива, на текущий момент закуплен лишь 31% от объема, потребляемого населением.
 
Также он сообщил, что для автономных котельных заготовлен 1 млн тонн угля и 14 тысяч тонн мазута, или 81 и 88% от потребности соответственно. 
 
При этом глава МИИР подчеркнул, что медленно закупают топливо в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Карагандинской и Павлодарской. Поэтому местным исполнительным органам этих регионов необходимо принимать уже срочные меры.
 
В целом, по словам премьер-министра, работа по подготовке к отопительному сезону идет по графику. Так, акиматы Костанайской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов. Вместе с тем есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. В частности, в Павлодарской области.
 
Он подчеркнул, что до начала отопительного сезона осталось мало времени.
 

В северных регионах похолодание обычно приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить", - отметил глава Кабмина.

 
В этой связи ремонтные работы в регионах необходимо завершить в установленные сроки, до 1 октября обеспечить запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники.
 
Премьер-министр поручил активнее взаимодействовать с поставщиками угля и на постоянной основе вести мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе правительства.
 

В целом нужно обеспечить действенный контроль за ходом подготовки всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле правительства", - заключил Смаилов.

 

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