Магистральный газопровод Окарем - Бейнеу отремонтирован за 19 дней

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Дочернее предприятие Национального оператора АО "КазТрансГаз" АО "Интергаз Центральная Азия" завершило капитальный ремонт участка магистрального газопровода Окарем - Бейнеу с 692-го по 999-й километры, передает Kazakhstan Today.

Это стратегически важный объект, от которого зависят стабильные поставки газа населенным пунктам и производственным объектам Мангистауской области, в том числе Актау. Кроме этого, магистраль обеспечивает газом основное предприятие области, ответственное за жизнеобеспечение всего региона, ТОО "МАЭК-Казатомпром", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз".

Газопровод практически беспрерывно эксплуатируется уже более 40 лет. Его протяженность по территории Казахстана составляет 472,8 километра. Длительная эксплуатация магистрали привела к постепенному нарастанию риска отказов, вследствие отрицательного воздействия на прочностные характеристики металла и сварных соединений. Учитывая высокую значимость стратегического объекта, капитальный ремонт провели в предельно сжатые сроки - всего за 19 дней заменено 187 дефектных трубных секций. Также выполнены врезки отводов к автоматическим газораспределительным станциям "Бейнеу" и "Толеп", проложен участок газопровода под двумя переходами автомобильных дорог.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Мангистауской области самое высокое потребление природного газа по сравнению со всем внутренним рынком страны. Только в прошлом году оно составило 2,5 млрд кубометров газа, или 19% от всего потребления внутренним рынком.

АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компании АО "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

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