Макроэкономические условия резко ухудшились с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало первый выпуск отчета "Рост в условиях риска" за I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отчет содержит качественную оценку состояния внешних и внутренних макрофинансовых условий развития экономики страны и их влияние на распределение условного роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочной перспективе. В отчете используется актуальная статистическая информация по состоянию на 20 апреля 2022 года. Расчеты проведены с использованием вероятностной модели Growth at Risk (далее - GaR)", - сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным отчета, в I квартале 2022 года макроэкономические условия резко ухудшились из-за январских событий в стране, геополитической напряженности и антироссийских санкций Запада. На это также указывает динамика сводного индекса FCI (Financial Conditions Index), который отражает состояние финансовых условий в целом по экономике и рассчитывается на основе модели GaR.

Сводный индекс FCI изменил направление в сторону ужесточения, несмотря на ускорение экономического роста с 4% г/г в IV квартале 2021 года до 5,5% г/г в I квартале текущего года. Однако стоит отметить, что ужесточение финансовых условий будет иметь сдерживающий эффект на экономический рост с определенным лагом", - отметили в АРРФР.

Согласно оценкам модели GaR ухудшение макрофинансовых условий может привести к снижению условного роста ВВП Казахстана через год на 0,8 п.п. и увеличению восстановительного роста на 0,4 п.п. в среднесрочном периоде. Более того, вероятность отрицательного роста ВВП в текущем году увеличилась на 20 п.п., с 11% до 31%, однако уже в среднесрочном периоде такая вероятность снижается до 19%.

Вместе с тем сценарный анализ показал, что положительный эффект от повышения цены на нефть на экономику будет компенсировать сдерживающий эффект "шока" процентной ставки.

В этих условиях необходимо тщательное наблюдение за тем, как более жесткие внутренние и глобальные финансовые условия могут привести к постепенному росту макрофинансовых рисков и их негативного воздействия на экономику страны", - подчеркнули в агентстве.