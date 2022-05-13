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Макроэкономические условия резко ухудшились с начала года в Казахстане

12.05.2022, 17:24 8196
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало первый выпуск отчета "Рост в условиях риска" за I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отчет содержит качественную оценку состояния внешних и внутренних макрофинансовых условий развития экономики страны и их влияние на распределение условного роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочной перспективе. В отчете используется актуальная статистическая информация по состоянию на 20 апреля 2022 года. Расчеты проведены с использованием вероятностной модели Growth at Risk (далее - GaR)", - сообщается в пресс-релизе агентства.

 
По данным отчета, в I квартале 2022 года макроэкономические условия резко ухудшились из-за январских событий в стране, геополитической напряженности и антироссийских санкций Запада. На это также указывает динамика сводного индекса FCI (Financial Conditions Index), который отражает состояние финансовых условий в целом по экономике и рассчитывается на основе модели GaR. 
 

Сводный индекс FCI изменил направление в сторону ужесточения, несмотря на ускорение экономического роста с 4% г/г в IV квартале 2021 года до 5,5% г/г в I квартале текущего года. Однако стоит отметить, что ужесточение финансовых условий будет иметь сдерживающий эффект на экономический рост с определенным лагом", - отметили в АРРФР.

 
Согласно оценкам модели GaR ухудшение макрофинансовых условий может привести к снижению условного роста ВВП Казахстана через год на 0,8 п.п. и увеличению восстановительного роста на 0,4 п.п. в среднесрочном периоде. Более того, вероятность отрицательного роста ВВП в текущем году увеличилась на 20 п.п., с 11% до 31%, однако уже в среднесрочном периоде такая вероятность снижается до 19%.
 
Вместе с тем сценарный анализ показал, что положительный эффект от повышения цены на нефть на экономику будет компенсировать сдерживающий эффект "шока" процентной ставки.
 

В этих условиях необходимо тщательное наблюдение за тем, как более жесткие внутренние и глобальные финансовые условия могут привести к постепенному росту макрофинансовых рисков и их негативного воздействия на экономику страны", - подчеркнули в агентстве. 

 
Отчет "Рост в условиях риска" будет публиковаться ежеквартально. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.
 

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На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте

12.05.2022, 19:48 5851
МОСКВА. 12 МАЯ - В январе - марте производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рост наблюдался в Кыргызстане на 2,3%, России - на 1,9% и Казахстане - на 1,8%, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 
В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 4,3%, молока - на 1,5%, яиц - на 3,2%.
 
Лидерами в росте объемов производства скота и птицы на убой стала Россия (+ 5,5%) и Кыргызстан (+ 2,8%). Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС, за исключением Армении. Зато она отличилась максимальным ростом производства яиц - на 14,7%. В Казахстане тот же показатель повысился на 12,8%.

Напомним, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза в январе - марте вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%

12.05.2022, 18:49 6691
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза в январе - марте 2022 года вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 1 743,8 млн долларов США (больше на 9,3%), импорт - 3 949,8 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Агентство по реформам и стратегическому планированию РК. 

 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 93,3%, далее следуют Кыргызстан - 3,6%, Беларусь - 3% и Армения - 0,1%.

 

Экспорт

 

Импорт

Страны ЕАЭС

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

Россия

1 423,6

1 606,4

3 310,3

3 708,3

Кыргызстан

142,2

122,2

58,3

84,1

Беларусь

28,2

14,0

160,8

155,2

Армения

1,6

1,2

2,3

2,2

Итого

1 595,6

1 743,8

3 531,7

3 949,8

 

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанными с ней отраслями промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3 раза. В импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину - рост в 4,3 раза", - отметили в агентстве.

 

FlyArystan со 2 июня начнет летать в Ереван

12.05.2022, 17:53 7696
FlyArystan со 2 июня начнет летать в Ереван
Фото: Depositphotos
Алматы. 12 МАЯ - Бюджетная авиакомпания FlyArystan открывает продажу билетов по направлению Алматы - Ереван - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Билеты доступны в мобильном приложении и на сайте авиакомпании. Перелет в одну сторону Алматы - Ереван начинается от 28 700 тенге. Самолеты будут летать в армянскую столицу по понедельникам и четвергам со 2 июня 2022 года.
 

Вслед за Баку и Самаркандом наши самолеты начнут летать в Ереван. Столица Армении - один из самых колоритных городов, который заслуженно пользуется популярностью среди туристов со всего мира", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 

 
В авиакомпании напомнили, что с 1 мая 2022 года Армения отменила требования предъявлять сертификат о ПЦР или экспресс-тестировании либо вакцинации при въезде в страну. Казахстанцы также могут въехать в Армению без визы. 
 
С правилами въезда в Армению можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое.
 

Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое

12.05.2022, 16:45 9271
Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое
Фото: pixabay.com
АНКАРА. 12 МАЯ - Авиационные власти Казахстана и Турции в текущем месяце проведут переговоры по вопросам дальнейшего увеличения количества авиарейсов и расширения географии полетов, сообщил в ходе прошедшей в Анкаре встречи президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
 
Уже с 13 мая количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю. Таким образом, количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124. 
 

Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска", - сообщил министр. 

 
SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из городов Нур-Султана (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкента (2), Караганды (2), Уральска (2), Костаная (2) Актау (1), Усть-Каменогорска (1). Air Astana - 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2).
 
Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганды (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2 рейса) и Алматы (2).
 
Для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов авиационные власти двух стран в июле текущего года проведут переговоры в Стамбуле.
 
В МИИР напомнили, что до начала пандемии между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю.
 

Казахстан испытывает нехватку металлолома

12.05.2022, 14:46 10566
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Казахстанским производителям не хватает вторсырья для производства товаров, поэтому они вынуждены импортировать зарубежные отходы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане работает более 20 крупных предприятий, использующих лом и отходы металлов как основное сырье для выпуска готовой продукции. В их числе ТОО "Кайнар-АКБ". Эта компания поставляет на внутренний рынок 80% выпускаемых аккумуляторов, остальные 20% ежегодно экспортирует на сумму $50-60 млн, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По информации ведомства, другие предприятия обрабатывающей промышленности производят из металлолома радиаторы отопления, оконные профили, автомобильные диски, кабели, провода, монеты, арматуру для строительства, трубы для нефтегазовой промышленности и другую продукцию. Совокупный объем производства этих компаний превышает 2 трлн тенге, экспорт - более $2,5 млрд, а выплачиваемых налогов - более 100 млрд тенге.
 

В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств. В связи со сложившейся ситуацией МИИР РК было принято оперативное решение о введении временного запрета на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов", - заявили в МИИР. 

 
Отмечается, что ключевой причиной введения срочного ограничения стала нехватка вторсырья для отечественных перерабатывающих предприятий.
 

С 2010 года в Казахстане проводится активная политика индустриализации. В числе ее главных приоритетов - переход от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции. В соответствии с этим от производителей требуется максимально глубокая переработка сырья - как добываемых полезных ископаемых, так и лома черных и цветных металлов. Поэтому мы нацелены обеспечить переработчиков необходимым объемом вторсырья. Для этого вводится временное ограничение на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов", - заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов.

 
Он подчеркнул, что полное ограничение вводится только в части вывоза из страны цветного лома и отходов. При этом лом и отходы черных металлов по-прежнему разрешено транспортировать за границу Казахстана железнодорожным транспортом.
 

В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%

12.05.2022, 13:17 12021
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022 года (67 801) уменьшилось на 22,5%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области - 8898, городах Алматы и Нур-Султане - 6583 и 5900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 958. 
 
Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего - 38 149 сделок. В разрезе количества комнат в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В апреле было оформлено более 15 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше - 13 тысяч. По индивидуальным домам была оформлена 14 371 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.
 
Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года - 48,9%.
 
Как сообщалось ранее, за год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%.
 

Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь

12.05.2022, 12:06 13306
Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства по рассмотрению начала подготовки к предстоящему отопительному сезону премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил не допустить роста цен на уголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр дал ряд поручений, связанных с вопросами отопительного периода. 
 
В частности, Министерству энергетики и акиматам регионов до начала отопительного сезона необходимо полностью проверить состояние и готовность всех тепловых и энергетических объектов. 
 
До 1 июня акиматы должны утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. Готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября, проинформировали в пресс-службе правительства.
 
Смаилов обратил внимание акимов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек. 
 
Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива. 
 
Алихан Смаилов напомнил о прошлогодней ситуации, связанной с образованием очередей и повышением цен на уголь из-за раннего похолодания в восточных и северных регионах республики. 
 
Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению населения, ТЭЦ и котельных углем в необходимых объемах. Компании "Казахстан темiр жолы" необходимо обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке. 
 

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения", - сказал глава правительства. 

 
В целом министерствам энергетики и индустрии необходимо вести четкий мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду, резюмировал Алихан Смаилов.
 
Также в ходе заседания кабмина глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал о том, какая работа проводится на ТЭЦ в Петропавловске, где в марте этого года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы. Так, в апреле в Петропавловск отправилась группа независимых экспертов. Ими был выявлен ряд нарушений, в том числе по исполнению дорожной карты нормализации функционирования ПТЭЦ-2, несвоевременному финансированию, поставкам, изготовлению запчастей и материалов для ремонта котлов.
 
Отвечая на вопрос премьер-министра о подобных проверках на всех ТЭЦ Казахстана, глава Минэнерго сообщил, что на прошлой неделе был начат контроль работы 37 теплоэлектроцентралей и 8 гидроэлектростанций. Продолжатся проверки до конца июня. 
 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь доложил, что в прошлом сезоне в стране было добыто 111,7 млн тонн угля. За 4 месяца текущего года добыто порядка 38 млн тонн угля.
 
По его словам, в рамках работ по демонополизации экономики тарифы на услуги предоставления подъездных путей АО "ЦТС" снижены на 92%. Также 100% пакета акций АО "ЦТС" переданы в республиканскую собственность. 
 
Еще одна мера - прямое участие региональных операторов на торгах. 
 

Прорабатывается вопрос по увеличению доли реализации угля для населения через товарную биржу с текущих 10% до 50%", - добавил он. 

 
Также в МИИР изучают цепочки реализации угля для исключения непродуктивных посредников. 
 

Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще

12.05.2022, 11:20 12371
Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Теперь, оформляя пенсию или пособие на сайте eGov.kz, можно указать в заявке, что вы хотите получать выплаты через Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также в заявке можно выбрать свой счет в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически. 
 
Для пенсий используется счет Kaspi Gold. Для получения пособий - социальный счет, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги". 
 
На социальный счет могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счет, который никто не может заблокировать. Со своего социального счета в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссии в любое время. 
 
Выбрать счет в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz:
 
1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком

2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности

4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца

5. Назначение единовременной выплаты на погребение

6. Назначение пособия многодетной семье

7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты
 
Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством труда и социальной защиты населения РК. 
 
В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцам. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.
 

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