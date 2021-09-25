Методику ценообразования на экспортируемые сырую нефть и газовый конденсат утвердили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление "Об утверждении правил (методики) ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правила… определяют методику ценообразования на сырую нефть, газовый конденсат, в том числе при их продажах на условиях FOB терминал "КТК-Р" с использованием трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума, через порты Черного моря на условиях FOB (за исключением терминала трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума), с использованием портов Средиземного моря по маршруту: железнодорожная станция Республики Казахстан и (или) порт Актау - Баку/Сангачал - Джейхан, с использованием портов Каспийского моря на условиях FOB порт Каспийского моря, с использованием портов Балтийского моря, экспорте по магистральному нефтепроводу "Дружба", железнодорожным видом транспорта", - говорится в документе.

Отмечается, что данная методика не распространяется на сделки с сырой нефтью, добытой недропользователями по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, заключенным с правительством РК или компетентным органом до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую экспертизу.

Для определения рыночной цены на сырую нефть и газовый конденсат используются официальные источники информации, которые были определены в контракте купли-продажи", - сказано в правилах.

С полным текстом правил можно ознакомиться здесь

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