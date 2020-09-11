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Международные резервы Казахстана на конец августа составили $94,1 млрд

10.09.2020, 10:51 8425
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - По предварительным данным Международные резервы Казахстана, включая активы Национального фонда, на конец августа составили $94,1 млрд, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, золотовалютные резервы Нацбанка по итогам августа составили $35,4 млрд, незначительно увеличившись за месяц на $22 млн.
 

В течение месяца мы наблюдали приток средств на валютные счета банков второго уровня в Нацбанке, который в основном был нивелирован осуществлением выплат по государственному долгу в размере $300 млн", - отметила она.

 
По ее словам, золото в составе резервов остается на стабильном уровне. За рекордным ростом цены на золото в первой половине месяца до исторического максимума в 2075 долларов за унцию последовало падение. За август цена на желтый металл снизилась на 1% с отметки $1975 до $1956 за унцию. Несмотря на повышение волатильности, Национальный банк намерен продолжить реализацию приоритетного права государства на покупку отечественного золота.
 

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда увеличились в августе на $0,44 млрд и составили $58,68 млрд. Позитивные настроения на мировых фондовых рынках благоприятно отразились на размере Нацфонда. Так, благодаря росту рынка акций более чем на 6.5% в августе и небольшому росту на рынке облигаций - на 0.34%, был получен положительный инвестиционный доход в размере около $1 млрд. Объем валютных поступлений в фонд составил $112 млн", - проинформировала Алия Молдабекова.

 
Изъятия из фонда были связаны с выделением гарантированного трансферта, объем которого в августе составил 287 млрд тенге, отметила она.
 

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