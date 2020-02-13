Международные резервы РК составили $29,31 млрд

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Международные резервы Казахстана увеличились до 29,31 млрд долларов США, передает Kazakhstan Today.

Международные резервы по состоянию на 31 января 2020 года составили $29,31 млрд, увеличившись за месяц на 352 млн долларов (+1,2%)", - сообщили в пресс-службе Национального банка Республики Казахстан.

Положительная переоценка портфеля золота из-за роста стоимости ценного металла и покупки физического аффинированного золота привели к увеличению золотовалютных запасов, несмотря на погашение госдолга и снижение остатков на валютных счетах банков второго уровня в Нацбанке.

При этом активы в свободно конвертируемых валютах уменьшились на $415 млн (-4,1%), до $9,67 млрд.

Активы в золоте увеличились за прошедший месяц на $768 млн (+4,1%) до $19,64 млрд. Это произошло за счет роста цены на золото на 4% и покупок в рамках приоритетного права.

В этом году Нацбанк продолжит продажу золота в пользу Нацфонда в рамках новой концепции. В январе было продано в Национальный фонд 2 тонны золота на сумму $100 млн.

Валютная часть резервов в прошедшем месяце уменьшилась. Это связано с погашением государственного долга и снижением остатков на валютных счетах банков второго уровня в Нацбанке.

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