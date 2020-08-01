Минсельхоз изменил меры поддержки животноводства в Казахстане

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - МСХ Казахстана презентовало ряд новых мер поддержки животноводства в республике, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, изменения и дополнения внесены в Правила развития животноводства, закрепленные приказом министра Сапархана Омарова от 17 июля. В частности, заметные изменения коснулись субсидирования в овцеводстве: увеличены нормативы за ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем овец с 2,5 до 4 тыс. тенге, с товарным - с 1,5 до 2,5 тыс. тенге.

Также увеличены нормативы на приобретение племенного отечественного (с 8 до 15 тыс. тенге) и импортированного поголовья овец (до 150 тыс. тенге за голову).

Изменена залоговая политика при кредитовании закупа скота, а также оптимизированы сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок. Теперь скот можно приобретать по коэффициенту ликвидности 1:1. При этом после получения субсидий фермерами, обеспеченность твердым залогом составит 15%. Остальные 85% будут обеспечиваться приобретаемым скотом.

Для дополнительной поддержки казахстанских животноводов снижена стоимость диагностических исследований во время карантинирования с 23,5 тыс. до 4271 тенге за корову, и с 28,5 тыс. до 8741 тенге за быка, завезенных из стран Европейского союза.

В связи с обращениями акиматов и сельхозтоваропроизводителей Минсельхозом проведена работа по оптимизации расходов при проведении диагностических исследований на импортный скот во время карантинирования. Поскольку в Европейском союзе эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных стабильная, было принято решение о сокращении до одного ПЦР-тестирования импортируемых из ЕС животных во время карантинирования на болезнь Шмалленберга.

Снижение стоимости исследований позволит значительно снизить нагрузку на сельхозтоваропроизводителей при ввозе импортного скота. Стоит отметить, что цены на диагностические исследования при карантинировании импортируемых животных во всех регионах РК одинаковы", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что стоимость исследования скота из Канады (по перечню болезней, указанных в ветсертификатах) составит 1978 тенге на одну корову, если животное не используется в естественной случке, и 3267 тенге на корову, если животное используется в естественной случке. Цена исследования быка - 6448 тенге и 7737 тенге, соответственно. По животным из США: за корову - 2697 тенге, за быка - 7167 тенге. По КРС из Австралии: за корову - 1408 тенге, за быка - 2984 тенге. По КРС из Латинской Америки: за корову - 4120 тенге, за быка - 8590 тенге.

Для КРС, ввозимого из государств-членов ЕАЭС (Российской Федерации и Беларуси): за корову - 3183 тенге (не вакцинированную против вирусной диареи и инфекционного ринотрахеита) и 1978 тенге (вакцинированную), за быка - 7653 тенге (невакцинированного) и 6448 тенге (вакцинированного).

В пресс-службе также отметили, что в 2020 году в соответствии с Госпрограммой развития АПК запланирован завоз в Казахстан 95 тыс. голов КРС мясного и молочного направления. В первом полугодии профинансирован завоз в страну 22 тыс. голов, уже ввезено в Казахстан порядка 10 тыс. голов. За счет завоза племенного скота зарубежной селекции на сегодняшний день доля племенного поголовья в стране значительно увеличилась и составила 12% от общего числа поголовья КРС.

В МСХ отметили, что в последние годы наблюдается рост числа хозяйств-участников программы селекционно-племенной работы с маточным поголовьем КРС с использованием быков-производителей мясного направления. С 2014 года количество таких хозяйств выросло более чем в 3 раза и превысило 20,5 тысяч. Породным преобразованием охвачено свыше 1,1 млн голов, или 33% от всего маточного поголовья КРС.

Кроме того, в секторе молочного животноводства в целях импортозамещения реализуются проекты по созданию и расширению сети молочно-товарных ферм. В 2019 году было введено 8 промышленных и 14 семейных ферм мощностью 40 тыс. тонн молока (в предыдущие годы вводилось только по 3 МТФ). Однако пока остается и импорт молочной продукции в объеме 464 тыс. тонн в год. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе стоит задача по ежегодному вводу в эксплуатацию 25 промышленных молочно-товарных ферм.

Таким образом, за счет предпринимаемых мер планируется полностью закрыть вопрос импортозамещения за счет увеличения переработанного молока на 500 тысяч тонн за 5 лет.

В первом полугодии 2020 года в Казахстане введены в эксплуатацию 6 крупных молочно-товарных ферм с общим поголовьем 3810 голов КРС, до конца года планируется запустить еще 16 МТФ", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в целях упрощения процедуры прохождения обязательной комплексной вневедомственной экспертизы при строительстве животноводческих проектов (МТФ, свинокомплексы и так далее) Министерством сельского хозяйства было инициировано предложение по внесению изменений в Правила Министерства индустрии и инфраструктурного развития, определяющие порядок отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам.

Минсельхозом было предложено не относить животноводческие комплексы с поголовьем до 1,5 тыс. голов к технически сложным объектам. Это позволило бы фермерам не проводить госэкспертизу ПСД и ТЭО проектов животноводческих комплексов, которая занимает весьма продолжительное время. Предложение МСХ было поддержано, приказ с соответствующими изменениями утвержден Министерством индустрии и инфраструктурного развития", - проинформировали в пресс-службе.

Таким образом, прохождение обязательной комплексной вневедомственной экспертизы проектов животноводческих комплексов и ферм по производству молока, мясной продукции, откормочных площадок с количеством поголовья скота до 1,5 тыс. (включительно), а также свиноводческих хозяйств с количеством поголовья до 10 тыс. (включительно), больше не требуется. Данная мера позволит ускорить сроки реализации инвестиционных проектов в животноводстве и значительно снизит расходы фермеров.

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