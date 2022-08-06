Минсельхоз разработал план по развитию сахарной отрасли

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства разработало комплексный план по развитию сахарной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цель проекта - увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тысяч га и проведения модернизации сахарных заводов с обновлением технологического оборудования и расширением производственных мощностей для стабильного обеспечения внутреннего рынка сахаром.

В плане предусматривается проведение комплексного анализа земель сельскохозяйственного назначения и составление реестров неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в свеклосеющих районах, пригодных к возделыванию сахарной свеклы.

Также планируется провести комплексный анализ прилегающей к сельскохозяйственным землям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции.

Будет проведен анализ эффективности имеющихся посевных площадей и формирование перечня земельных участков сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, земель сельскохозяйственного назначения (поливная пашня/богарные земли) с учетом потребностей сахарных заводов.

Сахарным заводам предоставят неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, пригодные к возделыванию сахарной свеклы, в радиусе 150 км от сахарного завода для обеспечения собственным сырьем с учетом потребностей сахарных заводов.

Планируется пересмотреть нормативы субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды; расширить площади под водосберегающие технологии с доведением до 70,5 тысячи га к 2026 году и пересмотреть нормативы субсидий за объемы сахарной свеклы, сданной на сахарный завод, с введением встречных обязательств для получателей субсидий.