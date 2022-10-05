|
№
|
Наименование участника внешнеторговой деятельности
|
Наименование товара
|
Код ТН ВЭД*
|
Количество
|
Единица измерения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Производители сахаросодержащей продукции
|
1
|
АО «Баян Сулу»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
4 000
|
тонна
|
2
|
ТОО «ASSELAGRO»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
12 500
|
тонна
|
Для реализации на внутреннем рынке
|
3
|
ТОО «Ак-Сауран»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
12 500
|
тонна
|
4
|
ТОО «Fergus Kazakhstan»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
3 500
|
тонна
|
5
|
ТОО «Ержан-Мухаммед»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
3 300
|
тонна
|
6
|
ТОО «Шығыс-Астық-Нан»
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
3 300
|
тонна
|
7
|
ТОО «Quantim Green Technology
|
сахар белый
|
1701 99 100
|
3 300
|
тонна
Минсельхоз РК: распределены квоты на ввоз сахара
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Президент поднял проблему износа инженерной инфраструктуры в малых городах
Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов. Ведь наши граждане должны жить в чистой, наполненной зеленью, благополучной, процветающей среде, в каком бы городе они ни находились. Его обеспечение - задача государства", - заявил глава государства.
Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр - Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда - Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей", - рассказал он.
Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", - считает он.
Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", - высказался Токаев.
Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.
Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - добавил глава государства.
Токаев: СЭЗ Карагандинской области должны стать площадкой для релокации зарубежных компаний
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - На встрече с общественностью Карагандинской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам президента, в Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.
"Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал Токаев.
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В целом, выступая перед общественностью, глава государства обозначил семь приоритетов в развитии Карагандинской области: поддержка обрабатывающей промышленности; повышение транзитно-транспортного потенциала региона; развитие моногородов, улучшение экологической ситуации; обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях; водоснабжение и развитие сельского хозяйства; развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры; развитие областного центра.
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Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2021 года", - сказано в постановлении.
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В Казахстане могут открыть завод Toyota
Toyota - один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры, потому что бизнес с бизнесом должен вести переговоры. С государственными органами эти вопросы бизнес-корпорации, наверное, не будут обсуждать, потому что это чисто технические вопросы: сколько денег вкладывает, какая компетенция, насколько они готовы к рынку сбыта. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, это будет один из самых сильных успехов страны", - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.
Единая цифровая маркировка электронных сигарет вводится в странах ЕАЭС
Согласно документу государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть осуществлен ранее 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении ЕЭК.
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- Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).
- Код единой ТН ВЭД ЕАЭС.
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Государственная гарантия Республики Казахстан по поддержке экспорта предоставляется обществу для увеличения страховой емкости с целью дальнейшего принятия дополнительных страховых обязательств", - отметили в KazakhExport.
Вследствие чего отечественные экспортеры несырьевых товаров и услуг смогут получать финансовую поддержку общества при реализации экспортной деятельности. В частности, привлекать долгосрочное финансирование международных финансовых институтов и крупных коммерческих банков под страховое покрытие общества, рассчитывать на торговое финансирование своих зарубежных контрагентов, снижать финансовые риски по своим экспортным контрактам и применять другие инструменты общества по поддержке экспорта", - добавили в пресс-службе.
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Основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица. В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в иске, подтвердились", - информирует Almaty Sottary.
Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора-купли продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным", - сказано в сообщении.
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