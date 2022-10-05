Минсельхоз РК: распределены квоты на ввоз сахара

КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - Одной из проблем малых городов является износ инженерной инфраструктуры. Об этом высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встече с общественностью Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент отметил, что для решения проблемы изношенности инженерной инфраструктуры в небольших городах нужны большие средства.

Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов. Ведь наши граждане должны жить в чистой, наполненной зеленью, благополучной, процветающей среде, в каком бы городе они ни находились. Его обеспечение - задача государства", - заявил глава государства.

Президент отметил, что Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны.

Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр - Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда - Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей", - рассказал он.

Глава государства поручил приступить к ремонту этой дороги в следующем году, а также отремонтировать автодорогу Караганда - Каркаралинск.

Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", - считает он.

Президент заявил, что моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий.

Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", - высказался Токаев.





Также глава государства затронул тему экологических проблем региона. Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии.





Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.





Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях.





Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - добавил глава государства.



