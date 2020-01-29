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Монеты номиналом 200 тенге выпущены в обращение в РК

28.01.2020, 10:40 11449
Монеты номиналом 200 тенге выпущены в обращение в РК
Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - 28 января выпускаются в обращение монеты номиналом 200 тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Национальный банк РК 28 января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК. 

 
Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты -казахстанского тенге, утвержденной указом президента РК от 12 декабря 2018 года No 804. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур. Описание биколорных циркуляционных монет: внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлёными секторами. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен государственный герб РК, по окружности - надпись "QAZAQSTAN RESPYBLIKASY", обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты - надпись "2020", обозначающая год чеканки. На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части - надпись "200", обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты -орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты -надпись "TENGE", обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура "QUB", обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты - товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора. 
 
Технические характеристики. Содержание металла: нейзильбер/нибрасс. Масса: 7,5 грамма. Диаметр: внешнее кольцо - 26 миллиметров, внутренний диск -18,3 миллиметра. Толщина: 1,90 миллиметра. Гурт: 16 углублений. 

Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.
 

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