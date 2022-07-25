Мы готовы поставлять пшеницу и муку в Королевство - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поставлять пшеницу и муку в Королевство Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", - заявил президент РК на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".

Глава государства подчеркнул, что Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое - по пастбищным ресурсам (180 млн га), страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки.

Большие возможности открываются и для взаимодействия в туристической сфере. В частности, президент Казахстана предложил саудовским бизнесменам присмотреться к казахстанским туристско-рекреационным проектам.