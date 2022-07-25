Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", - заявил президент РК на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".
Мы готовы поставлять пшеницу и муку в Королевство - Токаев
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Токаев наградил Короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"
За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Кыран»", - сообщает пресс-служба Акорды.
Президент РК встретился с управляющим государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
Главе государства была представлена информация о деятельности государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики", - информирует пресс-служба Акорды.
Глава государства провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
В частности, президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном", - сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана встретился с генсеком ОИС
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях ", - сообщает пресс-служба Акорды.
ИБР инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и соцпроекты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Исламский банк развития инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и соцпроекты в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителем исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.
Президент Казахстана обсудил с руководителем банка реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики.
Токаев напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный в Алматы региональный офис более 25 лет координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и исламским банком развития.
По словам Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.
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Казахстан предложил Саудовской Аравии разработать более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов
Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов", - заявил глава государства на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".
Мы приветствуем намерение королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision - 2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях", - предложил казахстанский лидер.
Токаев: 70% всего притока инвестиций в ЦА приходится на Казахстан
Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов. Это составляет 70% всего притока инвестиций в регион Центральной Азии", - сообщил президент Казахстана на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".
Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство", - обозначил президент.
Ряд документов подписан в рамках визита президента РК в Саудовскую Аравию
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