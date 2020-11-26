За год продукты в Казахстане подорожали на 11%

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Цены на продовольственные товары по итогам октября выросли на 0,8% за месяц и сразу на 10,7% - за год, передает Kazakhstan Today.

Непосредственно продукты питания подорожали на 10,8% за год. В том числе заметно выросли цены на яйца (плюс 18,8%), фрукты и овощи (плюс 13%), хлебобулочные изделия и крупы (плюс 12%), масла и жиры (плюс 12%), рыбу и морепродукты (плюс 10,9%), мясо и мясопродукты (плюс 9,5%), молочные продукты (плюс 9,1%), сахар, джем, мёд, шоколад, кондитерские изделия (плюс 9,1%), пишет Energyprom.kz.

Наибольший годовой рост цен зафиксирован в Шымкенте, Кызылординской и Павлодарской областях.

По данным аналитиков, в рейтинге стран мира по продовольственной безопасности Казахстан занял 48-е место из 113. Индекс продовольственной безопасности страны составил 67,3. Годом ранее страна была на 57-м месте: позиция РК улучшилась на 9 пунктов.

Индекс продовольственной безопасности построен на основе 34 уникальных показателей и учитывает не только соотношение цен и доходов граждан, но также и наличие необходимого количества продуктов на рынке, их качество и ассортимент.

В ТОП-5 стран вошли Сингапур, Ирландия, США, Швейцария и Финляндия. Среди наших соседей у России индекс выше, чем у нас, а у Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана - напротив, ниже.

За январь - октябрь 2020 года в стране произвели продуктов питания на сумму 1,6 трлн тенге - сразу на 17,5% больше, чем годом ранее. В реальном выражении объём производства вырос на 3,4%", - проинформировали аналитики.

В разрезе регионов наибольший объём производства в денежном выражении пришёлся на Алматинскую (232,6 млрд тенге, плюс 26,5% в денежном выражении за год) и Костанайскую (202 млрд тенге, плюс 27%) области, а также на Алматы (196,5 млрд тенге, плюс 9,8%).

Более половины всего производства в стране в денежном выражении (54,8%) обеспечивают три сектора производства.

19,3% пришлось на производство мукомольно-крупяных продуктов и крахмалов: 303,9 млрд тенге (плюс 35,3% в деньгах за год). Ещё 18,9% занимает производство молочных продуктов: 296,9 млрд тенге (плюс 19,7%). Замыкает ТОП-3 с долей в 16,6% переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции: 260 млрд тенге (плюс 17,8%).

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