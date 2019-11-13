На казахстанско-турецком бизнес-форуме подписаны документы на $1,5 млрд

Стамбул. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Стамбуле состоялся Казахстанско-турецкий бизнес-форум под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина и вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая, передает Kazakhstan Today.

Данное мероприятие проведено в рамках рабочей поездки главы правительства Казахстана в Турецкую Республику.

Сегодня по количеству действующих иностранных предприятий в Казахстане Турция занимает второе место - в стране действуют свыше 2400 предприятий с участием турецкого капитала.

За первое полугодие 2019 года Турция инвестировала в экономику Казахстана более $275 млн, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Всего за годы независимости Казахстана турецкий бизнес инвестировал в экономику республики порядка $4 млрд.

В работе форума приняли участие около 100 казахстанских и 500 турецких представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

В своем выступлении А. Мамин отметил, что Казахстан и Турция имеют большой потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества, призвав бизнесменов двух стран к активному налаживанию деловых контактов и реализации взаимовыгодных проектов.

В свою очередь, Ф. Октай подчеркнул, что за годы независимости и перехода к рыночной экономике Казахстану удалось достичь больших успехов, обеспечив стабильное развитие экономики и благоприятный инвестиционный климат, был достигнут высокий уровень успешных и эффективных отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.

Наряду с этим, на полях форума подписано 18 документов о сотрудничестве в сфере АПК и ГМК, легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры, машиностроения, здравоохранения, туризма, жилищного строительства, обмене опытом в ГЧП, развитии финансового рынка на общую сумму $1,5 млрд.

Кроме того, представители казахстанской делегации не только презентовали свои возможности на полях форума, но и провели более 200 рабочих встреч и переговоров с потенциальными партнерами на специально отведенных площадках в формате "B2B" и "B2G"

Наша компания является единым переговорщиком от лица правительства Казахстана при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов. Сегодня KAZAKH INVEST совместно с турецкими бизнесменами прорабатывает 16 проектов в приоритетных секторах экономики более чем на 1,6 млрд долларов США. Мы готовы оказывать вам помощь по любым вопросам в режиме 24/7", - рассказал председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Бауржан Сартбаев в рамках двусторонних встреч с представителями турецкой стороны.

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