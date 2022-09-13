На программу развития Алматы до 2030 года планируют потратить 6,1 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили, что до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования осталось 4 дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить электронно в орган государственных доходов по месту жительства в срок не позднее 15 сентября 2022 года, напомнили в КГД.

Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

В комитете разъяснили, что лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), в 2022 году должны представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию.

Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге.

По данным ведомства, на сегодня декларацию еще не представили более 85 тысяч человек.