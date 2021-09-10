На реализацию инициатив, озвученных в послании президента, предусмотрено 215 млрд тенге

НУР-СУЛСТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Cоглаcно проекту республиканского бюджета на 2022-2024 годы, представленному в мажилисе, на реализацию озвученных в послании инициатив главы государства предусмотрено 215 миллиардов тенге, на реализацию программы партии "Nur Otan" - 4,3 триллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра финансов Татьяны Савельевой, в целом проект бюджета сбалансирован, сформирован с учетом задач, поставленных главой государства.

На открытии сессии парламента глава государства выступил с ежегодным посланием. И в настоящее время правительство приступило к проработке его финансовой обеспеченности. По мероприятиям с высокой степенью проработки, наличием нормативно-правовой основы, документации будет предложено к вашему рассмотрению перераспределение средств в рамках сравнительной таблицы. Для этих целей в резерве на инициативы президента предусмотрено 215 миллиардов тенге. Это позволит приступить к реализации данных мероприятий уже с 1 января следующего года", - цитирует вице-министра издание "Казправда".

Поступления на 2022 год прогнозируются на уровне 13 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 431 млрд тенге.

Ненефтяные поступления предусмотрены с ростом на 1,8 трлн тенге (на 25,1%).

По нефтяным поступлениям запланировано снижение на 1,3 трлн тенге в связи с постепенным возвращением к режиму накопления средств Национального фонда.

Гарантированный трансферт определен в следующем году в размере 2,4 трлн тенге со снижением до 2,0 трлн тенге к 2024 году.

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