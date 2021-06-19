Налоговиков лишили права досматривать грузы на границе

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Транспортные прокуроры отменили право налоговиков досматривать грузы на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По протесту Главной транспортной прокуратуры отменена норма, позволяющая налоговикам проводить досмотры на границе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как известно, после вхождения Казахстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) таможенный контроль на границах пяти стран был упразднен. На границе со странами ЕАЭС был введен "экспортный контроль", который заключался в недопущении незаконного перемещения груза и обеспечении поступления налогов. Порядок действий такого контроля установлен правовыми актами. К одним из них относится приказ председателя комитета госдоходов от 28 ноября 2018 года №535. При этом, несмотря на полную отмену таможенного контроля, большинство перевозчиков, которые въезжали в нашу страну, в рамках незаконного приказа подвергались досмотру со стороны налоговиков, в том числе с размещением товаров на складах временного хранения. Это отнимало значительное время предпринимателей и неизбежно влекло дополнительные расходы", - проинформировали в ГТП.

По данным ведомства, в силу статьи 155 Налогового кодекса, при экспортном контроле на внутренней границе ЕАЭС налоговики вправе только обследовать имущество и проводить инвентаризацию имущества на соответствие сведениям в товарно-транспортных накладных. Но такие мероприятия можно проводить исключительно в рамках назначенных проверок, которые обязательно должны регистрироваться в комитете по правовой статистике и специальным учетам.

Иными словами, налоговики вправе проводить обследования лишь при наличии акта проверки. Вышеуказанный же приказ позволял им обходить эту норму Налогового кодекса. Учитывая, что приказ нарушал права неограниченного круга предпринимателей, по протесту главного транспортного прокурора нормы по проведению досмотров с 16 июня текущего года исключены", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что требования налоговиков о допуске к обследованию перемещаемых товаров будут незаконными при отсутствии зарегистрированного акта о проведении проверки. Подобную регистрацию можно самостоятельно проверить посредством приложения Qamqor для бизнеса.

Заинтересованные предприниматели в круглосуточном режиме могут сообщить о нарушениях их прав в транспортной сфере, в том числе о противоречивых, по их мнению, нормах законодательства на телефоны доверия органов транспортной прокуратуры. Телефоны мобильной группы по защите прав предпринимателей главной транспортной прокуратуры: 8 7172 71 22 51; 8 7172 71 22 35, 8 7172 71 22 48, 8 705 257 81 68", - говорится в сообщении.

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