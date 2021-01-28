Налоговые поступления в госбюджет снизились за год на 7%

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали об исполнению плана государственного бюджета по налоговым поступлениям за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 2020 год исполнен на 102,8%, в том числе республиканский бюджет на 100,3% и местный бюджет на 107,7%", - проинформировали КГД МФ РК.

По информации ведомства, за отчетный период налоговые поступления в государственный бюджет составили 8561,2 млрд тенге, со снижением к 2019 году на 7,1% (или на 655,3 млрд тенге). В том числе по республиканскому бюджету снизились на 18,4% (или на 1259,7 млрд тенге), по местному бюджету выросли на 25,4% (или на 604,4 млрд тенге).

Утоняется, что в разрезе республиканских налогов неисполнение наблюдается по НДС на товары внутреннего производства (на 13,1%) и НДС на импорт из третьих стран (на 11,3%).

Кроме того, поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились по КПН (на 20,9%), НДС на товары внутреннего производства (на 10,9%) и НДС на импорт из третьих стран (на 3,7%).

В ведомстве объяснили, что причиной снижения является ухудшение экономической ситуации, обусловленное внешними и внутренними факторами.

В сравнении с 2019 годом наблюдается снижение цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 34,8%, цинк - на 9,4%, свинец - на 8,6% и алюминий - на 5,3%. Товарооборот с третьими странами за 2020 год снизился на 14,2% (экспорт на 19,6%, импорт на 2,8%). Обороты по реализации за 2020 год в сравнении с 2019 годом снизились на 9,7% (с 102 139 млрд тенге до 92 274 млрд тенге).Средняя выручка онлайн-ККМ (контрольно-кассовых машин) на одного налогоплательщика за указанный период снизилась на 15,6% (с 48,5 млн тенге до 41 млн тенге)", - проинформировали ведомстве.

Согласно информации, план по налоговым поступлениям в местный бюджет на 2020 год исполнен на 107,7%, с перевыполнением на 213,4 млрд тенге. Налоговые поступления в местный бюджет составили 2985,3 млрд тенге, с ростом к 2019 году 25,4% (или на 604,4 млрд тенге).

В ведомстве разъяснили, что на перевыполнение плана товары внутреннего потребления повлияла передача корпоративного подоходного налога в местные бюджеты.

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