Нацбанк ожидает отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса по итогам года

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Директор департамента платежного баланса Национального банка Казахстана Азат Ускенбаев рассказал о текущем счете платежного баланса, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк сформировал отчетный платежный баланс Республики Казахстан по итогам 1-го полугодия 2020 года. Предварительная оценка по итогам 9 месяцев будет доступна в конце октября, сообщили в пресс-службе НБ РК.

По предварительным данным, опубликованным в июле, текущий счет платежного баланса по итогам первых 6 месяцев складывался с профицитом в $2,1 млрд. По актуализированным данным, профицит текущего счета составляет $1,7 млрд. Изменения между предварительными данными и окончательным ПБ связаны с актуализацией статистики международной торговли и поступивших в Национальный банк данных респондентов по движению капитала в стране, сообщил Азат Ускенбаев.

В части международной торговли отмечаются корректировки торговых потоков по природному газу и цветным металлам. Так, к примеру, досчитан в сторону увеличения экспорт цветных металлов в 1-м полугодии на $345 млн. Экспорт товаров в сравнении с первым полугодием 2019 года сократился на 9,5%, до $25,9 млрд. Сокращение экспорта, в основном, связано с падением экспорта нефти и газового конденсата. В то же время импорт товаров снизился на 10,3%, до $15,8 млрд, что связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров", - уточнил он.

На актуализацию данных по текущему счету также повлияло обновление данных по доходам прямых инвесторов, проведенное на основе отчетов респондентов. По итогам полугодия доходы к выплате прямым иностранным инвесторам были пересмотрены и составили $6,5 млрд, что является 40%-ным снижением в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на положительное сальдо по итогам 1-го полугодия, Национальный банк ожидает отрицательный текущий счет по итогам года, так как снижение цен на основные экспортные товары Казахстана еще не полностью отразилось на официальной статистике международной торговли", - сказал Азат Ускенбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства