Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,50%", - сообщает пресс-служба НБРК.

В Нацбанке проинформировали, что второй месяц подряд наблюдается стабилизация инфляции. Дезинфляционные факторы продолжают превалировать и выражаются в подавленном совокупном спросе, снижающихся реальных доходах населения и медленном восстановлении деловой активности.

По итогам сентября 2020 года годовая инфляция складывается ниже ожиданий Нацбанка на уровне 7% (в августе 7%). Продовольственная и непродовольственная компоненты инфляции стабилизировались, составив 10,8% (в августе 10,9%) и 5,5% (в августе 5,5%), соответственно. Инфляция платных услуг сформировалась на уровне 3,6%", - сообщили в ведомстве.

В структуре продовольственной инфляции наблюдалось замедление годовых темпов роста цен на рынках мясной и хлебобулочной продукции. Отмечается рост цен на группы товаров со значимой импортной составляющей. Годовой рост цен на хлебобулочные изделия и крупы составил 13,4%, мясо и мясопродукты - 10,3%, на масла и жиры - 9,8%, чай и кофе - 9,4%, алкогольные напитки - 7,7%. Динамика непродовольственной инфляции остается относительно стабильной на фоне подавленного потребительского спроса, вызванного падением реальных денежных доходов населения, а также соблюдением карантинных мер и ограничениями на работу торговых объектов.

По мере смягчения карантинных мер и возобновления деятельности предприятий реального сектора в сентябре 2020 года отмечается ускорение годовых темпов роста цен на бензин до 2,7%.

Основным фактором ускорения инфляции платных услуг стало удорожание регулируемых коммунальных услуг на 0,7%, в частности электроэнергии на 6,6%. Общему росту цен на услуги способствует и удорожание услуг образования и связи на 3,3% и 2,1%, соответственно.

В Нацбанке отметили, что инфляционные ожидания в сентябре 2020 года снизились.

По сравнению с предыдущей оценкой меньше респондентов отметили рост цен на продукты питания, больше - на непродовольственные товары и услуги. В сентябре 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 49% в сентябре 2020 года (в августе 2020 года 55%). Несмотря на позитивные изменения, оценки респондентов остаются в значительной степени переменчивыми", - разъяснили в пресс-службе ведомства.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда "Ноябрь - декабрь" и будет основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса, что позволит проанализировать соответствие монетарных условий ожидаемой и фактически складывающейся ситуации в экономике, а также оценить потенциальное наличие пространства для снижения ставки, с учетом достижения цели по инфляции в 2021 году.

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