Нацбанк выделил 180 млрд тенге для поддержки строительной отрасли

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - По поручению главы государства Национальным банком дополнительно для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения выделено 180 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайрат Ускенбаев, передает Kazakhstan Today.

Для получения данных средств акиматами ведется подготовка к выпуску облигаций. Выпуск облигаций запланирован на 7 апреля", - уточнил Ускенбаев.

Четыре региона (Нур-Султан, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская области) готовы выкупить облигации, 12 регионов на стадии реализации. Всего кредитным жильем будет обеспечено 25 700 семей.

Жилстройсбербанком в текущем году продолжается предоставление льготных займов под 2% годовых многодетным, неполным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов за счет 49 млрд тенге. Жилищные условия улучшат 5 тыс. гражданам. На сегодня Жилстройсбербанком с 2019 года уже выдано 4955 займов на 49,3 млрд тенге", - отметил Ускенбаев.

На текущий год в рамках программы "Нурлы жер" планируется построить 15 млн квадратных метров или 150 тыс. жилищ. За счет государственных инвестиций будет построено и приобретено 38 300 квартир (2,2 млн квадратных метров) социального арендного и кредитного жилья. Из них на строительство и приобретение арендного жилья без выкупа предусмотрено 90 млрд тенге.

Планируется обеспечить арендным жильем 12 600 семей:

- 6000 многодетных семей;

- 1000 молодых специалистов;

- 5600 очередников социально-уязвимых категорий.

На сегодня в рамках обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест разработан проект постановления о внесении изменений в программу "Нурлы жер". Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта, в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на 180 млрд тенге, повышения предельной стоимости строительства за 1 квадратный метр и корректировка показателей результатов по кредитному жилью.

Особенное значение при поддержке отечественного строительства уделяется строительной индустрии. На сегодня потребность рынка в строительной продукции основных материалов на 669 млрд тенге. Производится продукции на 330 млрд тенге. В рамках работы по импортозамещению реализуются 33 новых проекта. С запуском данных предприятий доля импорта снизится на 54%", - сказал Ускенбаев.

Наряду с этим, для покрытия потребности в листовом стекле ведется строительство стекольного завода в Кызылординской области с объемом на 32 млрд тенге. Дополнительно запускается производство полиэтиленовых труб на 13 млрд тенге в Нур-Султане (ТОО "Kerim plastik pipes"). Увеличивается на 26 млрд тенге производство керамики (ТОО "Зерде керамика Актобе") и арматуры на 40 млрд тенге (ТОО "Арматурный Таразский завод"). Дополнительно совместно с крупными строительными компаниями и АО "ФНБ "Самрук Казына" в рамках программы "Экономика простых вещей" прорабатывается запуск проектов со 100% импортозамещением производства огнеупорных кирпичей, кровельных материалов, санфаянса и лакокрасочных изделий.

На сегодня в строительной отрасли и смежных отраслях (стройиндустрия, логистика, торговля, услуги и т.д.) задействовано порядка 642 тыс. казахстанцев", - уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

В рамках дополнительно выделяемых средств по пилотному проекту на строительство жилья создаются более 15 тыс. рабочих мест. В строительной индустрии трудоустроено свыше 29 тыс. граждан. На 33 импортозамещающих предприятиях будет трудиться порядка 8 тыс. рабочих.

По итогам заседания премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручение акимам обеспечить ускоренные темпы строительства, скорректировать планы финансирования и пересмотреть ранее заявленные сроки, а также завершить разработку всей проектной документации по заявленным объемам строительства.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с НПП "Атамекен" обеспечить своевременный ввод реализуемых в рамках программы "Экономика простых вещей" проектов стройиндустрии и активизировать работу по созданию новых отечественных производств.

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