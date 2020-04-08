Система Orphus

Нацбанк выделил 180 млрд тенге для поддержки строительной отрасли

07.04.2020, 10:46 9181
Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - По поручению главы государства Национальным банком дополнительно для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения выделено 180 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайрат Ускенбаев, передает Kazakhstan Today. 
 

Для получения данных средств акиматами ведется подготовка к выпуску облигаций. Выпуск облигаций запланирован на 7 апреля", - уточнил Ускенбаев.

 
Четыре региона (Нур-Султан, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская области) готовы выкупить облигации, 12 регионов на стадии реализации. Всего кредитным жильем будет обеспечено 25 700 семей.
 

Жилстройсбербанком в текущем году продолжается предоставление льготных займов под 2% годовых многодетным, неполным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов за счет 49 млрд тенге. Жилищные условия улучшат 5 тыс. гражданам. На сегодня Жилстройсбербанком с 2019 года уже выдано 4955 займов на 49,3 млрд тенге", - отметил Ускенбаев.

 
На текущий год в рамках программы "Нурлы жер" планируется построить 15 млн квадратных метров или 150 тыс. жилищ. За счет государственных инвестиций будет построено и приобретено 38 300 квартир (2,2 млн квадратных метров) социального арендного и кредитного жилья. Из них на строительство и приобретение арендного жилья без выкупа предусмотрено 90 млрд тенге. 
 
Планируется обеспечить арендным жильем 12 600 семей: 
 
 - 6000 многодетных семей;
 
 - 1000 молодых специалистов;
 
 - 5600 очередников социально-уязвимых категорий.
 
На сегодня в рамках обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест разработан проект постановления о внесении изменений в программу "Нурлы жер". Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта, в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на 180 млрд тенге, повышения предельной стоимости строительства за 1 квадратный метр и корректировка показателей результатов по кредитному жилью. 
 

Особенное значение при поддержке отечественного строительства уделяется строительной индустрии. На сегодня потребность рынка в строительной продукции основных материалов на 669 млрд тенге. Производится продукции на 330 млрд тенге. В рамках работы по импортозамещению реализуются 33 новых проекта. С запуском данных предприятий доля импорта снизится на 54%", - сказал Ускенбаев.

 
Наряду с этим, для покрытия потребности в листовом стекле ведется строительство стекольного завода в Кызылординской области с объемом на 32 млрд тенге. Дополнительно запускается производство полиэтиленовых труб на 13 млрд тенге в Нур-Султане (ТОО "Kerim plastik pipes"). Увеличивается на 26 млрд тенге производство керамики (ТОО "Зерде керамика Актобе") и арматуры на 40 млрд тенге (ТОО "Арматурный Таразский завод"). Дополнительно совместно с крупными строительными компаниями и АО "ФНБ "Самрук Казына" в рамках программы "Экономика простых вещей" прорабатывается запуск проектов со 100% импортозамещением производства огнеупорных кирпичей, кровельных материалов, санфаянса и лакокрасочных изделий.
 

На сегодня в строительной отрасли и смежных отраслях (стройиндустрия, логистика, торговля, услуги и т.д.) задействовано порядка 642 тыс. казахстанцев", - уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
В рамках дополнительно выделяемых средств по пилотному проекту на строительство жилья создаются более 15 тыс. рабочих мест. В строительной индустрии трудоустроено свыше 29 тыс. граждан. На 33 импортозамещающих предприятиях будет трудиться порядка 8 тыс. рабочих.
 
По итогам заседания премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручение акимам обеспечить ускоренные темпы строительства, скорректировать планы финансирования и пересмотреть ранее заявленные сроки, а также завершить разработку всей проектной документации по заявленным объемам строительства.
 
Кроме того, глава правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с НПП "Атамекен" обеспечить своевременный ввод реализуемых в рамках программы "Экономика простых вещей" проектов стройиндустрии и активизировать работу по созданию новых отечественных производств.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая