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Национальными авиаперевозками в Казахстане управляют иностранцы - эксперт

07.12.2022, 13:37 22986
Национальными авиаперевозками в Казахстане управляют иностранцы - эксперт
Фото: Depositphotos
Тем самым государство фактически признает, что в стране нет грамотных управленцев в области гражданской авиации
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане авиаструктурами, отвечающими за национальные перевозки, управляют иностранцы. Об это у себя на странице в Facebook написал авиационный эксперт Абыл Кекилбаев.

Что мы имеем на сегодняшний день? Главный надзорный орган страны возглавляет иностранец, уже второй по счету. "Национальным" авиаперевозчиком управляет иностранец, тоже, по-моему, второй по счету. Самую крупную воздушную гавань стран - аэропорт Алматы - возглавляет иностранец. Был неудачный, на мой взгляд, опыт привлечения иностранцев в управление аэропортами страны (AMG, Ричотти, и т.п.). Был также опыт привлечения экспертов ИКАО, в основном "болгарских" для так называемого укрепления эффективности надзора, который тоже считаю абсолютно бесполезным", - пишет эксперт.


По его мнению, тем самым государство фактически признает, что в стране нет грамотных управленцев в области гражданской авиации.

Осталось только назначить на должность генерального директора Казаэронавигации иностранца, и тогда зависимость от иностранцев будет полная", - считает Кекилбаев.


Он отметил, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана в каждой статье упоминают про соответствие 84% требованиям ICAO, однако, по словам эксперта, этот показатель не является уровнем состояния безопасности полетов.

Это всего лишь показатель соответствия национальных регуляций стандартам ICAO. Причем этот показатель абсолютно не объективный и искусственно выведенный. Этот показатель ICAO вывел из аудитов, в ходе которых аудиторам предоставляли ссылки на национальные регуляции, то есть их названия. При этом само содержание ICAO вряд ли способно проверить. А вот если бы их перевели на профессиональный английский, то ICAO бы, скорее всего, ужаснулась от содержания наших национальных авиационных правил", - пишет эксперт.


Он пояснил, что если посмотреть на этот показатель 84% в разрезе блоков (направлений), то можно увидеть следующую интересную картину.

По блокам ORG (оргструктура, инспекторский персонал), PEL (выдача свидетельств авиационному персоналу) и AIG (расследование авиационных происшествий) мы не дотягиваем до регионального уровня (европейского). А по блоку AIG мы даже ниже среднемирового уровня", - добавил Кекилбаев.


По его мнению, государству пора прекратить заниматься очковтирательством и обратить серьезное внимание на отрасль.
 

новости по теме

Цены на вторичное жилье выросли на 27% в Казахстане

08.12.2022, 11:52 2966
Цены на вторичное жилье выросли на 27% в Казахстане
Цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.

По информации статистов, цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 30,3%, Семее - на 26,9%, Актау - на 25%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города: Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья города: Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).


За месяц цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья - на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%", - рассказали в ведомстве.


Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжается сокращение цен на аренду жилья.
 

Птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца

08.12.2022, 10:53 4406
Птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца
Расследование начато в отношении ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения Предпринимательского кодекса РК
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" в Костанайской области.

Расследование начато департаментом АЗРК по Костнайской области в отношении ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения Предпринимательского кодекса РК: злоупотребление доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного.

Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции", - рассказали в пресс-службе АЗРК.

 

На АНПЗ завершен планово-предупредительный ремонт

08.12.2022, 09:42 6206
На АНПЗ завершен планово-предупредительный ремонт
Фото: kmg.kz
Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов
Атырау. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт (ППР) на 32 технологических установках, сообщает пресс-служба АО НК "КазМунайГаз".

Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. В компании отметили, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые.

По графику ремонта выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), отчитались в КМГ.

В период проведения ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тысячи тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонну, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензин - 1570 т/сутки, дизельное топливо - 2100 т/сутки, реактивное топливо - 120т/сутки, сжиженный газ - 155 т/сутки", - рассказали в пресс-службе компании.


Напомним, АНПЗ заранее уведомил о снижении выпуска сжиженного нефтяного газа в период планового ремонта. В период ремонта на АНПЗ в Атырауской и Западно-Казахстанской областях наблюдался дефицит автогаза на АЗС.
 

В 2021 году казахстанские предприятия экспортировали рис на сумму $38,6 млн

08.12.2022, 08:43 7681
Наибольший объем был экспортирован в страны СНГ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2021 года казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тысячи тонн риса на сумму $38,6 млн. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Отмечается, что основной объем риса был отправлен в страны СНГ. С января по декабрь прошлого года в эти страны экспортировано 119,9 тысячи тонн риса.

Главными импортерами казахстанского риса стали Россия (37,6 тысячи тонн), Таджикистан (30 тысяч тонн) и Узбекистан (26,7 тысячи тонн).

В остальные страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 3,3 тысячи тонн риса. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция. Кроме того, сельхозкультура в прошлом году была доставлена в США, Иран, Израиль и на Украину.

В прошлом году в Казахстане было произведено 209,6 тысячи тонн риса. Это на 0,9% превышает показатели 2020 года.

Ранее министр сельского хозяйства прокомментировал ситуацию с рисом на рынке РК.
 

В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности РК достиг рекордного уровня - Токаев

07.12.2022, 18:32 18011
В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности РК достиг рекордного уровня - Токаев
Фото: Акорда
Сегодня в этой сфере работает более 3,5 миллиона человек
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз" заявил, что в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня - 20 миллиардов долларов, сообщает Акорда.

Сегодня в этой сфере работает более 3,5 миллиона человек. Это 40 процентов трудящегося населения. Еще одно достижение: в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня - двадцати миллиардов долларов. До конца текущего года будет реализовано 160 проектов на общую сумму 2 триллиона тенге. В результате будет создано 17 тысяч новых рабочих мест", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства отметил, что данный конкурс проводится традиционно, и с 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте выросла в три раза. Сейчас этот показатель составляет около 34 процентов экономики страны.

В завершение мероприятия президент торжественно наградил победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз".

Победителем премии "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" стало предприятие "Проммашкомплект" Павлодарской области, в номинации "Лучший инновационный проект" - научно-производственное предприятие "Антиген" Алматинской области.

Гран-при премии "Парыз" среди субъектов малого и среднего бизнеса был вручен ТОО "Шуйское-XXI" Акмолинской области, гран-при премии "Парыз" среди субъектов крупного бизнеса присужден "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." из Атырауской области.

Кроме этого, специальная премия по легкости ведения бизнеса в категории "Лучший регион" вручена акимату города Шымкента, специальная премия по легкости ведения бизнеса в категории "Лучший район" присуждена акимату города Сатпаева.

Ранее сообщалось, что новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года.
 

Для АЭС Китая осуществлена первая поставка казахстанского ядерного топлива

07.12.2022, 18:21 19481
Для АЭС Китая осуществлена первая поставка казахстанского ядерного топлива
Фото: Казатомпром
При производстве топлива используется добытое в Казахстане урановое сырье
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С завода ТОО "Ульба-ТВС" (совместное казахстанско-китайское предприятие) в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ. Об этом сообщили в АО "Национальная атомная компания Казатомпром".

Отмечается, что железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами, в которых размещены ТВС в объеме одной перезагрузки (немногим более 30 тонн низкообогащенного урана), в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем - китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.

Реализация инновационного проекта по производству ядерного топлива для АЭС - это пример вклада компании в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели по низкоуглеродному развитию. Завод "Ульба-ТВС" позволил Казатомпрому диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - заявил председатель правления АО "НАК Казатомпром" Ержан Муканов.


При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе.

Поздравляю коллектив завода ТОО "Ульба-ТВС" и наших партнеров из Китая с этим грандиозным событием. Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ТВС, она важна не только для наших предприятий, но и весьма значима для Казахстана и Китая в деле освоения мирного атома в целом", - сказал председатель правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий.


Завод ТОО "Ульба-ТВС" запущен в работу в ноябре 2021 года после прохождения сертификации со стороны владельца технологии производства ТВС дизайна AFA 3G французской компании Framatome и получения признания сертифицированного поставщика ядерного топлива со стороны конечного потребителя продукции - китайской ядерной корпорации CGNPC-URC. Это единственное в Республике Казахстан производство по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций, имеющее гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Мощность завода - 200 тонн в год в пересчете на низкообогащенный уран.

Запуск инновационного производства АО "НАК Казатомпром" позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций, открывая новые возможности по развитию атомной отрасли Республики Казахстан и перспективам сотрудничества в данном направлении с другими странами.

ТВС - инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) - трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".
 

Простой нефтяных танкеров Казахстана в проливах Турции прокомментировали в Минэнерго

07.12.2022, 18:20 18961
Ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Простой нефтяных танкеров Казахстана в проливах Турции прокомментировали в Министерстве энергетики РК.

По данным министерства, на сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток.

Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", - сообщили в ведомстве.


Как сообщает ТАСС, с 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования, необходимого для того, чтобы покрыть свою ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации своих судов.

В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза.
 

Новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года - президент РК

07.12.2022, 17:49 20311
Новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года - президент РК
Фото: Акорда
Он поручил исключить безосновательный избыточный контроль бизнеса
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" заявил, что новые подходы к регулированию бизнеса должны препятствовать незаконным проверкам и уголовному преследованию бизнеса в стране. Новые подходы должны заработать с начала 2024 года.

Уже определено более 6500 требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь правительству совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года. Я уже говорил, что безосновательный избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимо, это моя твердая позиция", - цитирует Касым-Жомарта Токаева Informburo.kz.


По его словам, государство уже принимает меры, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в уголовные процессы. Свыше 6000 предпринимателей в этом году освободили от незаконных штрафов на общую сумму около 700 млн тенге. Также отменили свыше тысячи незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер.

Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателя наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке", - подчеркнул Токаев.


В свою очередь, как отметил президент, бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство. Токаев добавил, что рыночная конкуренция, защита прав потребителей и налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в Казахстане.

Также президент РК подчеркнул, что агробизнес должен стать еще одной движущей силой экономического развития. В этой связи государство продолжит оказывать поддержку фермеров.

Это прежде всего отрасль, имеющая стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и снижения продовольственной инфляции. Пользуясь случаем, я благодарен всем аграриям нашей страны, специалистам сельского хозяйства", - цитирует главу государства Inform.kz.


Президент отметил, что в этом году аграрии собрали рекордный урожай - 23 млн тонн зерновых.

Поддержка фермеров со стороны государства обязательно будет продолжена. С этого года объем средств для получения сельхозтехники посредством льготного лизинга увеличился на 40 млрд тенге. Благодаря этому наши фермеры получили возможность получить более 1000 единиц дополнительной техники. Также удвоился объем льготного кредитования посевных и уборочных работ. А объем льготной горюче-смазочной продукции для аграриев вырос до 820 тысяч тонн. С 2023 года для производства овощной продукции будет запущена программа предварительного, то есть форвардного кредитования фермеров. На эти цели будет выделено около 100 млрд тенге", - сообщил глава государства.


Президент отметил, что казахстанский бизнес все больше доказывает свою зрелость и социальную ответственность.

Только лауреатами и участниками конкурса "Парыз" в 2022 году направлено на социальные проекты и благотворительность около 36 млрд тенге. В результате было создано более 5 тысяч новых рабочих мест", - сказал Токаев.


Президент добавил, что государство со своей стороны оказывает действенные меры социальной поддержки работодателям, которые осуществляют подготовку квалифицированных кадров. В рамках проектов "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений" в этом году трудоустроились свыше 30 тысяч человек.

Хочу отметить, что со следующего года при определении победителей конкурса "Парыз" появятся дополнительные критерии - это вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Это общий долг и государства, и бизнеса перед нашими гражданами", - сказал Токаев.


Напомним, сегодня президент Казахстана подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ.
 

 

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