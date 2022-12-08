Национальными авиаперевозками в Казахстане управляют иностранцы - эксперт

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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане авиаструктурами, отвечающими за национальные перевозки, управляют иностранцы. Об это у себя на странице в Facebook написал авиационный эксперт Абыл Кекилбаев.
Что мы имеем на сегодняшний день? Главный надзорный орган страны возглавляет иностранец, уже второй по счету. "Национальным" авиаперевозчиком управляет иностранец, тоже, по-моему, второй по счету. Самую крупную воздушную гавань стран - аэропорт Алматы - возглавляет иностранец. Был неудачный, на мой взгляд, опыт привлечения иностранцев в управление аэропортами страны (AMG, Ричотти, и т.п.). Был также опыт привлечения экспертов ИКАО, в основном "болгарских" для так называемого укрепления эффективности надзора, который тоже считаю абсолютно бесполезным", - пишет эксперт.
По его мнению, тем самым государство фактически признает, что в стране нет грамотных управленцев в области гражданской авиации.
Осталось только назначить на должность генерального директора Казаэронавигации иностранца, и тогда зависимость от иностранцев будет полная", - считает Кекилбаев.
Он отметил, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана в каждой статье упоминают про соответствие 84% требованиям ICAO, однако, по словам эксперта, этот показатель не является уровнем состояния безопасности полетов.
Это всего лишь показатель соответствия национальных регуляций стандартам ICAO. Причем этот показатель абсолютно не объективный и искусственно выведенный. Этот показатель ICAO вывел из аудитов, в ходе которых аудиторам предоставляли ссылки на национальные регуляции, то есть их названия. При этом само содержание ICAO вряд ли способно проверить. А вот если бы их перевели на профессиональный английский, то ICAO бы, скорее всего, ужаснулась от содержания наших национальных авиационных правил", - пишет эксперт.
Он пояснил, что если посмотреть на этот показатель 84% в разрезе блоков (направлений), то можно увидеть следующую интересную картину.
По блокам ORG (оргструктура, инспекторский персонал), PEL (выдача свидетельств авиационному персоналу) и AIG (расследование авиационных происшествий) мы не дотягиваем до регионального уровня (европейского). А по блоку AIG мы даже ниже среднемирового уровня", - добавил Кекилбаев.
По его мнению, государству пора прекратить заниматься очковтирательством и обратить серьезное внимание на отрасль.