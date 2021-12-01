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Объем кредитов физическим лицам в Казахстане за месяц увеличился на 3,5% - почти до 10 трлн тенге

30.11.2021, 17:38 491644
Объем кредитов физическим лицам в Казахстане за месяц увеличился на 3,5% - почти до 10 трлн тенге
Фото: finder.com.au
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Объем кредитов физическим лицам в Казахстане за октябрь увеличился на 3,5% - до 9 трлн 931 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального банка РК, объем кредитования банками экономики на конец октября 2021 года составил 17 201,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,4%, в годовом выражении рост составил 19,1%. При этом объем кредитов юридическим лицам за месяц снизился на 1,4% - до 7270,8 млрд тенге. 
 

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,5% - до 15 410,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0,8%, физическим лицам - на 3,5%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 7,4% - до 1791,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 7,4%, физическим лицам - на 6,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2021 года составил 89,6% (в декабре 2020 года - 87,0%)", - уточнили в пресс-службе Нацбанка РК. 

 
Также объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 1,5% - до 14 846,2 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 0,7% - до 2 355,6 млрд тенге. 
 

Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2021 года увеличилось на 1,9% - до 3 258,1 млрд тенге (44,8% от общего объема кредитов корпоративного сектора)", - проинформировали в ведомстве.

 
В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора - 32,9%), торговля (22,0%), строительство (7,6%) и транспорт (5,5%).
 
В октябре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12% (в октябре 2020 года - 11,8%), физическим лицам - 18,1% (16,9%).
 
Как сообщалось ранее, по мнению главы государства Касым-Жомарта Токаева, главным приоритетом для финансового сектора страны должно стать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе развитие предпринимательских инициатив на селе.
 

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Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из/в аэропорта Петропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в/из аэропорта Петропавловск выполняются в штатном режиме
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы

01.12.2021, 11:49 143074
Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
 

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве. 

 
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
 
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
 

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.

 
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
 
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.
 

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