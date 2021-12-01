Объем кредитов физическим лицам в Казахстане за месяц увеличился на 3,5% - почти до 10 трлн тенге

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По информации Национального банка РК, объем кредитования банками экономики на конец октября 2021 года составил 17 201,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,4%, в годовом выражении рост составил 19,1%. При этом объем кредитов юридическим лицам за месяц снизился на 1,4% - до 7270,8 млрд тенге.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,5% - до 15 410,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0,8%, физическим лицам - на 3,5%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 7,4% - до 1791,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 7,4%, физическим лицам - на 6,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2021 года составил 89,6% (в декабре 2020 года - 87,0%)", - уточнили в пресс-службе Нацбанка РК.
Также объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 1,5% - до 14 846,2 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 0,7% - до 2 355,6 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2021 года увеличилось на 1,9% - до 3 258,1 млрд тенге (44,8% от общего объема кредитов корпоративного сектора)", - проинформировали в ведомстве.
В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора - 32,9%), торговля (22,0%), строительство (7,6%) и транспорт (5,5%).
В октябре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12% (в октябре 2020 года - 11,8%), физическим лицам - 18,1% (16,9%).
Как сообщалось ранее, по мнению главы государства Касым-Жомарта Токаева, главным приоритетом для финансового сектора страны должно стать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе развитие предпринимательских инициатив на селе.