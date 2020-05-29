Об упрощении уплаты налогов через "Налоговый кошелек" рассказали в КГД

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Об упрощении процедуры оплаты налогов в бюджет сегодня в СЦК рассказали заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Талгат Мамаев и руководитель управления администрирования лицевых счетов и учета платежей Департамента государственных услуг КГД МФ РК Динара Кушубаева, передает Kazakhstan Today.

Талгат Мамаев отметил, что в январе 2020 года в мобильном приложении Комитета госдоходов Минфина "eSalyq" был запущен сервис "Налоговый кошелек", который исключает проблему неверной оплаты налогов, связанную со сложностью в заполнении множества реквизитов. Приложение можно скачать на App Store и Play Market. Налоговый кошелек позволяет исключить некорректные платежи и пени, сократить количество возвратов и инкассовых распоряжений, снизить затраты налогоплательщиков по времени и исключить расходы на комиссию банкам.

Физические лица и ИП имеют возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения "Налогового кошелька". Деньги из "кошелька" автоматически зачисляются на налоги, по которым возникли налоговые обязательства. Можно просмотреть текущие и предстоящие обязательства перед бюджетом в разрезе налогов и органов государственных доходов. Также можно просмотреть данные по объектам налогообложения по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства", - сообщили спикеры.

Кроме того, для самозанятых лиц совместно с МТСЗН и АО "Казпочта" реализован простой и удобный сервис оплаты Единого совокупного платежа (ЕСП).

Также до конца 2020 года совместно с уполномоченными государственными органами планируется реализовать сервис корректировки данных по объектам налогообложения, в рамках которого физическим лицам будет предоставлена возможность подачи электронной заявки на актуализацию сведений по объектам налогообложения.

Отмечается, что в результате интеграции с банками второго уровня реализованы удобные и простые сервисы оплаты налогов.

Так, с июля 2018 года налогоплательщики могут просмотреть и оплатить задолженности по налоговым и социальным платежам по готовым реквизитам в web-приложении "Кабинет налогоплательщика", на портале КГД, в том числе его мобильной версии eSalyq, мобильных приложениях банков второго уровня (Homebank, Kaspi.kz и др.), на портале egov.kz. С сентября 2019 года на всех вышеуказанных ресурсах реализована возможность просмотра предстоящих налогов и оплаты по готовым реквизитам. Для физических лиц - по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, а для ИП - по ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты", - напомнили спикеры.

Ожидается, что предстоящие платежи для физических лиц за 2019 год по налогу на имущество и земельному налогу, срок уплаты которых - до 1 октября 2020 года, будут размещены на вышеуказанных сервисах в июне 2020 года.

Информация об оплате налогов поступает в ИС КГД от банков второго уровня в онлайн-режиме в течение двух минут. Это позволяет оперативно оказывать госуслуги, предоставлять актуальные сведения с лицевых счетов и своевременно снимать аресты со счетов", - отметили в пресс-службе КГД.

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