Особенности виноделия Жетысу

Талдыкорган. 19 октября. Kazakhstan Today - На богатой и плодородной жетысуской земле произрастает разнообразие сортов винограда, из которых делают вина мирового качества. В рамках агротура, организованного управлением туризма Алматинской области, журналисты посетили виноградники и винный завод компании Arba wine, передает корреспондент агентства.





Представителей СМИ встретила управляющая винотеки Arba wine Сауле Катапбаева, которая рассказала о знаменитых "старых" виноградниках, расположенных в местности Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области. Такое название они получили вследствие своего существования еще с советских времен. Но Казахстан лишился знаменитых виноградников из-за антиалкогольной компании 1985 года. От 27 тыс. гектаров казахстанских виноградников осталось только 8 тыс. гектаров. Arba wine приложило большие усилия по восстановлению наследия, которым издревле славилась отечественная земля, но была утрачена после распада СССР.





"Основатель нашей компании Зейнолла Какимжан мечтал создать винодельню мирового уровня. У нас есть два виноградника, в "новом" мы посадили более 10 лучших сортов винограда. Но знаменитые ученые Марио Фригони и Донато Ланати посоветовали восстанавливать "старые" виноградники, поскольку их качество оказалось очень высоким. Они отличаются тем, что растут на собственном корне, это уникальное явление во всем мире. Потому что во всем мире виноградники растут на привитом корне. Есть болезнь "филлоксера" - насекомое, которое въедается в корни винограда и повреждает их, в Европе пришлось все корни прививать. Поэтому такие виноградники, которые растут на собственном корне, очень редко встречаются. И по территории наши виноградники считаются самыми большими в мире, это очень привлекает мировых экспертов, винных критиков, научных технологов - виноделов со всего мира", - рассказала Сауле Катапбаева.





В ходе тура было отмечено, что виноградники, растущие на так называемом собственном корне, получают больше полезных веществ, так как длина корней достигает 10-15 метров глубины. Кроме этого, итальянский научно-исследовательский центр Enosis, занимающийся изучением виноградной ягоды до молекулярного уровня, доказал, что плоды винограда имеют насыщенную и богатую структуру.









"Когда им привезли наши образцы, результаты изумили специалистов. По составу виноград имеет большое количество минеральных веществ и витаминов. По сравнению с плодами других стран наши оказались более насыщенными. Высокая оценка таких экспертов вселяет большую надежду, что наши вина займут достойное место на мировой арене", - отметила Сауле Катапбаева.





Компания Arba wine занимается агротуризмом недавно. По словам Катапбаевой, за это лето был проведен день открытых дверей, где прошло около 6-10 экскурсий с числом посетителей от 50 до 100 каждая. Также компания проводит различные праздники. К примеру, в конце августа состоялся самый крупный праздник урожая, в котором участие приняло более 1000 человек, в их числе и иностранцы.





На сегодняшний день вина Arba wine представлены в Италии, Франции, Англии, России и Китае.









Не секрет, что вкус вина зависит от почвы и климатических условий, в которых выращивают виноград. Географическое положение, резко-континентальный климат и плодородная минералами почва полей, окруженных горами, - благоприятная местность для зоны виноградарства.





"Виноград - одна из древнейших культур Казахстана, которая возделывается с VII века. Виноградники могут служить более ста лет при нормальном уходе. Нашим виноградникам больше 40 лет, они выращены на собственном корне, их корневая система очень мощная. Но виноградники - такая культура, которая требует постоянного внимания. Она очень любит солнечные лучи, но не любит влажность и жару. За счет горного ветра виноградники освежаются, и в них не возникают никакой влажной среды. Почва у нас светло-каштановая, каменисто-глиняная, то есть в ней есть щели, через которые корни могут проникать глубоко вниз. Весь процесс работы у нас начинается со второй декады марта и заканчивается в декабре. Наши виноградники практически не болеют, если появляется очаг, мы его локально обрабатываем и выращиваем чисто экологический продукт. За сезон мы делаем два - три полива. Эти угодья очень богаты минералами, состав воды очень богатый, соответственно, это отражается на качестве вина", - рассказал главный агроном Arba wine Нурайдин Алиев.





Экскурсия продолжилась посещением самого винного завода Arba wine, где гости познакомились с процессами переработки, технологией винификации, технологией розлива и увидели уникальный по экстерьеру винный погреб. Подробно о процессе изготовления вина рассказал Игорь Четвериков.









"Если взять ягоды красного сорта винограда и разломить, то мы увидим, что внутренности светло-зеленого цвета. Это значит, что весь цвет содержится в кожуре. Если переработать виноград красного сорта, мы получим светло-розовый цвет, потому что кожура за 2-3 часа не успеет отдать весь цвет. Поэтому для переработки красных сортов существуют отдельные машины, а внутри цеха имеются специальные емкости для брожения красных сортов винограда. Напротив каждой емкости проделано загрузочное окно, в него помещается лоток из нержавеющей стали, напротив устанавливается машина, её задача отделить ягоду от гроздей", - рассказал Четвериков.





Далее участники отправились в винный погреб, чтобы подробнее вникнуть в искусство виноделия.





"В цилиндрах происходит брожение, созревание вина, переход вина из сока в вино. В настоящее время емкости используются из 316 нержавеющей стали, которая не подвержена никаким воздействиям. Каждая ручка оснащена возможностью контроля температуры внутри нее. Из белых сортов винограда мы получаем сок, после этого он попадает в накопительные емкости. После сок отправляется в деревянные бочки, где в дальнейшем происходит созревание вина, затем возвращается в цех, проходит стадии фильтрации, стабилизации и после этого передается в розлив. Для красных сортов винограда все немного сложнее, он прессуется, отстаивается и так далее", - пояснил Четвериков.





В завершении агротура всем участникам выпала возможность выступить в роли сомелье и продегустировать вина Arba wine.





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