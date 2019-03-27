По итогам двух сессий KASE средневзвешенный курс тенге понизился до 371,31 тенге за доллар

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 1,27 тенге и составил 371,31 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 371,31 тенге за доллар (+1,27 тенге), суммарный объем торгов - 203 700 тыс. USD (+82 950 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.





По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 371,34 тенге за доллар США при объеме торгов 150 800 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6001 тенге за рубль при объеме торгов 28 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 53,9100 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.





В торгах приняли участие 22 банка.





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