По итогам электронного аукциона по предоставлению права недропользования в бюджет поступило 11,9 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - 31 августа подведены итоги очередного электронного аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам, который был проведен 22 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно законодательству итоги по электронному аукциону подводятся после уплаты победителями окончательного подписного бонуса, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Аукцион проходил по 21 участку недр, победители определены по 18 участкам недр, 3 участка недр, по которым в установленные законодательством сроки не была произведена оплата подписного бонуса, будут повторно выставлены на следующий аукцион (пункт 5 статьи 100 Кодекса РК "О недрах и недропользовании").
Сумма стартового подписного бонуса по 18 участкам недр составила 1,7 млрд тенге.
По итогам аукциона общая сумма уплаченного в бюджет страны подписного бонуса составила 11,9 млрд тенге, что является наибольшей суммой по итогам всех ранее проведенных электронных аукционов.
Минимальная сумма инвестиций в геологоразведку по данным участкам составит 20,0 млрд тенге.