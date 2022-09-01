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По итогам электронного аукциона по предоставлению права недропользования в бюджет поступило 11,9 млрд тенге

31.08.2022, 21:00 10436
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - 31 августа подведены итоги очередного электронного аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам, который был проведен 22 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно законодательству итоги по электронному аукциону подводятся после уплаты победителями окончательного подписного бонуса, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК. 
 
Аукцион проходил по 21 участку недр, победители определены по 18 участкам недр, 3 участка недр, по которым в установленные законодательством сроки не была произведена оплата подписного бонуса, будут повторно выставлены на следующий аукцион (пункт 5 статьи 100 Кодекса РК "О недрах и недропользовании").
 
Сумма стартового подписного бонуса по 18 участкам недр составила 1,7 млрд тенге.
 
По итогам аукциона общая сумма уплаченного в бюджет страны подписного бонуса составила 11,9 млрд тенге, что является наибольшей суммой по итогам всех ранее проведенных электронных аукционов.
 
Минимальная сумма инвестиций в геологоразведку по данным участкам составит 20,0 млрд тенге.
 

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В Казахстане повысят уровень МЗП

01.09.2022, 11:50 2466
В Казахстане повысят уровень МЗП
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение поднять уровень минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге. Об этом он заявил, выступая на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер, сообщил глава государства.
 

Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан", - заявил он.


В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года. 
 

Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев

01.09.2022, 11:20 3376
Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент сообщил, что фонд «Самрук-Казына» будет трансформирован в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. 

Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "народное IPO", - отметил глава государства на совместном заседании палат парламента.


По его словам, в качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться резидентом.

Также президент поручил правительству повысить инвестиционную привлекательность отраслей индустрии и недропользования. 

В прошлом году по моему поручению была оценена эффективность всей специальной экономической зоны. В результате мы выявили проблемные моменты, выработали новые подходы. Теперь для развития специальных экономических зон стоит перейти к совершенно другой политике", - подчеркнул он.


Глава государства также напомнил, что иностранные компании переехали в Казахстан, поэтому вопрос повышения инвестиционной привлекательности "становится актуальным".

В своем послании, глава государства также поднял вопрос нехватки кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.

Так, по словам Токаева, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. 

При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются, - заключил президент.



 

В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров

01.09.2022, 11:18 3781
В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При средней урожайности 12,3 центнера/гектар намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогодних показателей (в 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 млн тонн)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
Отмечается, что росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весенних полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений.
 
Сообщается, что с учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна, для того чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт. 
 

Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 млрд тенге, что выше уровня 2021 года в 2 раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 млрд тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также подчеркивается, что в рамках реализации поручения главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл даму". На льготный лизинг направлено порядка 40 млрд тенге. 
 
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тысячи тонн льготного дизтоплива. 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки. 
 

В Казахстане могут ввести налог на роскошь

01.09.2022, 11:14 4256
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок - налоговое администрирование - должен быть полностью обновлен", - сказал Токаев, озвучивая послание народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК.

 
В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь, отметил глава государства.
 

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.

 
Кроме того, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
 
Президент подчеркнул, что для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.
 
Токаев особо подчеркнул необходимость принятия решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин.
 

При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", - добавил он.


 

Токаев озвучил приоритеты нового экономического курса

01.09.2022, 11:07 4956
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу Казахстана озвучил приоритеты нового экономического курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной - качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

 
Основными приоритетами нового экономического роста, по словам президента, являются:
 
- стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
 
- развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех; 
 
- справедливое распределение национального дохода.

Мы хорошо знакомы с проблемами, накопившимися в нашей экономике. Например, мы все еще зависим от сырья. Низкая производительность труда, недостаточно инновации… все это - серьезные проблемы. Но есть конкретные способы их решения", - добавил глава госудасртва.

 

В Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки

01.09.2022, 09:43 6166
В Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - сообщает пресс-служба премьер- министра РК. 

 
Также подчеркивается, что в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. 
 
В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. 
 
Сообщается, что Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки. 
 
Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья. 
 
По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе - 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов. 
 

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10 % от общего поголовья", - информирует пресс-служба. 

 
С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота. 
 
Ранее сообщалось, что до 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной. 
 

В АЗРК прокомментировали ситуацию с ограничением реализации дизтоплива на АЗС

31.08.2022, 19:34 11251
В АЗРК прокомментировали ситуацию с ограничением реализации дизтоплива на АЗС
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Агентство по защите и развитию конкуренции на постоянной основе проводит мониторинг цен на дизтопливо АЗС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, за прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба АЗРК. 
 
По итогам мониторинга цен, проведенного территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.
 
Для стабилизации цен на дизтопливо биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.
 
В случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива, т.е. отказов в реализации дизельного топлива гражданам Республики Казахстан и его реализация иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.
 
Напомним, специально созданной комиссией по вопросам бесперебойного обеспечения дизельным топливом выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Правительством приняты меры и наказаны ответственные.
 

В столичном аэропорту прокомментировали заявление АЗРК о нарушении антимонопольного законодательства

29.08.2022, 19:01 24321
В столичном аэропорту прокомментировали заявление АЗРК о нарушении антимонопольного законодательства
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" прокомментировали сообщение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, который проводил анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива за период 2020-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и др.", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

 
В аэропорту разъяснили, что ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином. 
 

В связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее в АЗРК сообщили, что по итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива в действиях международного столичного аэропорта усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. 
 

Таким образом, АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", являясь доминантам на рынке реализации авиационного топлива, допускал нарушения антимонопольного законодательства", - заявили в ведомстве.

 

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