Покупательная способность доходов казахстанцев снижается

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - С учётом инфляции покупательная способность доходов снизилась не только за месяц, но и в сравнении с прошлым годом - на 1,8%, передает Kazakhstan Today.

Cреднедушевые номинальные доходы на душу населения в мае текущего года составили всего 108,8 тыс. тенге, против 110,2 тыс. тенге месяцем ранее, и 103,8 тыс. тенге - год назад, сообщает Finprom.kz

По причине мирового кризиса и пандемии COVID-19 в текущем году "наблюдается нетипичная и ожидаемо негативная картина изменения доходов казахстанцев".

Так, обычно после стандартного календарного снижения в первом квартале в апреле и далее уровень доходов должен показывать стабильный поквартальный рост до конца года. Однако в текущем году показатели апреля уступили мартовским, а в мае последовал очередной спад. Для сравнения: в прошлогоднем апреле наблюдался рост относительно марта 2019 года сразу на 6,6%.

Отмечается, что ранее подобное негативное падение покупательной способности наблюдалось только в кризисном 2016 году, который заметно ударил по кошелькам казахстанцев.

В условиях падения уровня жизни и сокращения доходов казахстанцев вопрос жилья обретает всё более острую социальную значимость. Весной президент страны уже ввёл новую программу льготного приобретения жилья 5-10-20 (оператор - Жилстройсбербанк) и поручил создать на основе ЖССБ новый фининститут, который будет централизованно осуществлять учёт, постановку и распределение жилья - "Отбасы Банк". Кроме того, глава государства поручил разработать до 1 июля предложения по возможности для работающих граждан использовать часть своих пенсионных накоплений для приобретения жилья. Правительство уже направило в администрацию президента свои предложения.

В первом квартале текущего года номинальные среднедушевые доходы населения составляли по РК 110,4 тыс. тенге. Даже без учёта снижения, которое произошло в кризисных "карантинных" апреле и мае, этот уровень доходов составил лишь 3,6 прожиточного минимума в среднем по стране, однако во многих регионах соотношение значительно ниже.

К примеру, в густонаселённых Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в крупнейшем мегаполисе страны Шымкенте доходы не дотянули до 3 прожиточных минимумов, а в Туркестанской области - даже до 2. То есть почти 40% населения РК, даже по номинальным подсчётам, получают доход менее 3 прожиточных минимумов и почти 11% - менее 2 прожиточных минимумов.

При этом более точно описывающие реальную ситуацию медианные доходы населения, которые показывают уровень жизни среднего казахстанца, в прошлом году составляли всего неполные 47 тыс. тенге. Фактически при таких показателях сегодня для большинства казахстанцев льготные программы по системе жилстройсбережений - единственная реальная возможность стать хозяевами собственных жилых площадей.

Программа 5-10-20 доступна гражданам, чьи доходы на одного члена семьи не превышают 3,1 ПМ. Для тех казахстанцев, чьи доходы ниже 2 ПМ, работает другая льготная программа Жилстройсбербанка - "Бакытты Отбасы" (здесь годовая ставка займа минимальна - всего 2%).

Кроме того, с 1 июля ЖССБ запустил новую жилищную программу для молодых семей - "Жас Отбасы", которая позволяет приобрести собственную квартиру в кредит по льготной ставке в 6% годовых в первые 2 года и 5% - в последующие годы. В рамках этой программы займы выдаются на срок от 6 до 9 лет.

Для сравнения: минимальная ставка по коммерческой ипотеке в июне текущего года составляла 14% (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 15,2%), средняя по банковскому сектору - 19,2% (ГЭСВ - от 20,4%); более того, у некоторых БВУ самые низкие ипотечные ставки начинались от 35% (ГЭСВ - 36,9%).

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