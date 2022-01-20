Получателей господдержки обяжут раскрывать банковскую тайну органам госаудита

НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В декабре 2021 года потребительские цены выросли на 0,6%, что является самым низким показателем для данного месяца с 2015 года, годовой рост цен замедлился до 8,4%, сообщает Национальный банк РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В структуре инфляции значительно замедлился рост цен на продовольственные товары на фоне более слабого повышения цен на большинство групп товаров. Непродовольственная инфляция незначительно ускорилась в результате удорожания автомобилей, бензина и твердого топлива. Инфляция платных услуг ускорилась из-за повышения тарифов на электроэнергию, стоимости услуг", - проинформировали в Нацбанке.

Сообщается, что в декабре продолжилось замедление продовольственной инфляции до 9,9% (ноябрь 10,9%). Большая часть групп продовольственных товаров в декабре замедлила рост цен (масла и жиры, яйца, овощи, сахар и молочные продукты). Рост цен на хлебобулочные изделия и крупы немного ускорился. Темпы роста цен на мясо, безалкогольные напитки, рыбу и морепродукты сохранились на прежнем уровне.

Непродовольственная инфляция в декабре ускорилась до 8,5% (ноябрь - 8,3%). Цены на ГСМ, в частности, на бензин и твердое топливо, продолжили рост в результате увеличения издержек производителей. Также наблюдается рост цен на автомобили на фоне нехватки комплектующих в производстве.

Годовой рост цен на платные услуги в декабре ускорился до 6,5% (ноябрь - 6,4%). Основным фактором стало ускорение роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги ввиду продолжающегося удорожания электроэнергии. Кроме того, дополнительно повлиял на рост стоимоти платных услуг увеличение цен на услуги транспорта, связанное с подорожанием услуг воздушного пассажирского транспорта и проезда в междугородних автобусах. Вместе с тем, продолжился рост арендной платы за благоустроенное жилье на фоне сохраняющегося повышенного спроса.

Кроме того, в декабре замедлился рост цен в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую внутри страны, - до 18,4% (в ноябре - 19,3%). Цены предприятий, производящих продукты питания, незначительно замедлились на фоне более низкого роста цен производителей масел и жиров. Тем временем, выросли цены производителей мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции в результате низкого урожая зерновых культур, высоких цен на горюче-смазочные материалы и корма. Среди продуктов нефтепереработки ускорился рост цен производителей бензина и дизельного топлива.

В сельском хозяйстве цены производителей немного замедлились - до 17,3% (в ноябре - 17,5%). Внутри продукции растениеводства ускорился рост цен на пшеницу, ячмень, кукурузу, а также кормовые культуры. В животноводстве замедлился рост цен на яйца и живой скот.