Повышение заработной платы: более тысячи карагандинских предприятий частного бизнеса поддержали инициативу президента

Караганда. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области малый и средний бизнес поддержал инициативу главы государства о повышении заработной платы с 1 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.





Меморандумы с акиматами городов и районов по социально-трудовым вопросам уже подписали более тысячи предприятий, сообщил на аппаратном совещании руководитель управления по инспекции труда Канатбек Балсариев. Первыми о повышении заработных плат заявили крупные системообразующие компании региона.





Увеличение в этих компаниях коснётся не только низкооплачиваемых работников, но и всех категорий, независимо от уровня оплаты труда. Это более 80 тысяч человек. И ещё 1047 предприятий и организаций области подтвердили своё намерение о повышении заработной платы более чем 7000 работникам. Они заключили меморандумы с акиматами городов и районов. В эти соглашения также вошли вопросы недопущения снижения численности работающих и задержки заработной платы", - отметил Канатбек Балсариев.

По словам Балсариева, рост оплаты труда ожидается от 12 до 25%, в зависимости от формы предприятий.





Необходимо продолжить эту работу, чтобы повышение коснулось как можно большего количества наших земляков. Встречайтесь с руководством предприятий, разъясняйте", - поручил аким области Ерлан Кошанов.





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