Предельные цены на сжиженный газ в Казахстане будут снижены до уровня 2017 года

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В III квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа составит 28 000 тенге без учета НДС, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом РК "О газе и газоснабжении" в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок. Предельная цена утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально, и действуют на всей территории Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Предельная цена с I квартала 2018 года по II квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тенге за тонну без учета НДС. Предельная цена на III квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тенге за тонну без учета НДС. Ранее предельная цена на уровне 28 000 тенге за тонну без учета НДС была установлена в I квартале 2017 года.

В целях минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в I квартале 2017 года, то есть 28 000 тенге за тонну без учета НДС", - отмечают в министерства.

По данным пресс-службы, снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости: розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям; реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению; реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз); реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям.

Это даст положительный мультипликативный эффект и приведет к уменьшению затратной части у потребителей, что особенно актуально в восстановительный период после чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

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