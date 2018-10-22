Предприниматели Кызылординской области активно помогают малоимущим

Кызылорда. 22 октября. Kazakhstan Today - В целью повышения гражданской ответственности и социальной активности населения в Кызылординской области в рамках программы "Рухани жангыру", по направлению "Туган жер" реализуется подпрограмма "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

Подпрограмма "Атамекен" реализуется по двум базовым направлениям: "Карта социальных инициатив" и "Жомарт журек". Оба направления широко реализуются в Кызылординской области. Граждане, в основном предприниматели, начали вкладывать средства в строительство и реконструкцию социальных объектов, благоустройство родного города, поселка, аула, сообщили в областном акимате.

Эти задачи преследует и открывшийся в Казалинском районе общественный фонд "Асыл-Иман-Ихсан". На сегодняшний день фонд помог одной семье с капитальным ремонтом жилья, другой - построил двухкомнатный дом. Ряд малоимущих семей получил продовольственную помощь. Кроме того, в поселке Айтеке би при поддержке фонда ведется строительство домов для пяти семей, не имеющих жилья. Ознакомившись с ходом строительства объектов, и дав положительную оценку инициативам фонда "Асыл-Иман-Ихсан", аким района Мурат Ергешбаев предложил заключить трехсторонний меморандум между фондом "Асыл-Иман-Ихсан", акиматом района и районным отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил чиновникам оказывать всяческой содействие бизнесменам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину.

"Местным властям нужно системно и организованно подойти к программе "Туган жер". Мы должны найти разные формы поддержки и социального уважения, которые помогут малой родине, включая механизм спонсорской помощи. Здесь огромное поле для работы. Мы можем быстро озеленить наши города, значительно помочь компьютеризации школ, поддержать региональные вузы, художественные фонды местных музеев и галерей и так далее. Кратко говоря, программа "Туган жер" станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма", - писал глава государства.

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