Представителей бизнеса включат в состав Совета по управлению фондом "Самрук-Казына" вместо главы Нацбанка и министров

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Представителей бизнеса намерены включить в состав Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" вместо главы Нацбанка и министров. Соответствующий проект указа главы государства размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает Kazakhstan Today.

Проект документа предполагает внесение изменений в указ президента РК от 6 декабря 2010 года №1116 "О Совете по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".

В соответствии с пунктом 5, к функциям Совета добавляются: выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность; дача рекомендации для избрания члена правительства РК или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в группу Фонда.

Также меняется состав Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".

Председателем совета по-прежнему является первый президент Республики Казахстан. Премьер-министр, руководитель администрации президента и председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" остаются членами совета.

Вместе с тем в совет будут введены два представителя отечественного бизнеса и один представитель иностранного бизнеса. В то же время исключаются из совета: председатель Национального банка, первый заместитель премьер-министра, министр финансов, министр национальной экономики и министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указа, вышеуказанные изменения направлены на усиление роли Совета по управлению Фондом и расширение круга его полномочий в части выработки рекомендаций по вопросам управления Фондом путем приведения Положения о Совете по управлению Фондом в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в закон РК от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния". Внесение вышеуказанных изменений не повлечет негативных социально-экономических, политико-правовых, экологических или демографических последствий.

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