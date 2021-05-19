Проект "Работа без границ" заработает в странах ЕАЭС с 1 июля

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Поисковая система "Работа без границ", позволяющая найти работу в странах Евразийского экономического союза, начнёт свою работу с 1 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение о запуске "международной биржи труда" будет подписано сегодня на Совете Евразийской экономической комиссии, сообщает телеканал "Хабар 24"

Отмечается, что система позволит устранить барьеры и освободить людей от излишней бюрократии.

С учетом пандемии коронавируса изменений каких-то концептуальных нет в законодательстве, которое регулирует трудоустройство. Изменились правила въезда и выезда. Наличие ПЦР-теста отрицательного необходимо, чтобы въехать в страну. Паспорт вакцинации не обязателен сейчас для устройства на работу. Насколько мы знаем, в России таких требований тоже нет", - рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

В Министерстве финансов заявили о росте теневого оборота в сфере таможни.

Так, по словам вице-министра финансов Марата Султангазиева, отмена таможенного контроля между странами ЕАЭС привела к росту теневого оборота. За шесть лет были установлены такие схемы уклонения от уплаты налогов, как лжетранзит, оформление товарно-транспортных накладных в адрес фиктивных резидентов Казахстана и так далее.

Для урегулирования данной проблемы мы совместно со странами Союза планируем выработать механизм контроля достоверности сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах, формирования базы данных ценовых индикаторов риска по товарам во взаимной торговле, ввезенным из третьих стран", - рассказал он.

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