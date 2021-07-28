Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов продлена до ноября

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В связи с пандемией COVID-19 и введением жестких карантинных ограничений в 2020 году, а также сложной эпидемиологической ситуацией в текущем году, правлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 16 июля 2021 года принято решение о продлении срока оказания дополнительной финансовой помощи ипотечным заемщикам до 1 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время меры дополнительной финансовой помощи предоставляются заемщикам по категории социально уязвимых слоев населения и были рефинансированы в рамках раздела 1 и/или 2 программы, займы которых обеспечены единственным жильем, а также чье жилище перешло на баланс банка, уточнили в пресс-службе АРРФР.

Решением правления агентства в программу внесен ряд дополнительных поправок, направленных на продление срока представления документов в банки и упрощение процесса получения дополнительной помощи заемщиками.

Для охвата большего числа ипотечных заемщиков и предоставления им времени для подготовки пакета документов в банки, срок для обращения заемщиками с заявлением на получение дополнительной помощи по программе продлен до 1 октября 2021 года. В целях облегчения процесса сбора пакета документов агентством с 11 до 7 сокращен перечень наименований документов, предоставляемых заемщиками в банк для рассмотрения вопроса оказания им дополнительной помощи", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что программа направлена на рефинансирование ипотечных займов с 2004 по 2009 годы, а также займов в иностранной валюте, выданных до 1 января 2016 года. Программа состоит из трех разделов, на реализацию которых Национальным банком выделено 286 млрд тенге.

По разделу 1 программы рефинансировано 28,3 тыс. займов на сумму 174,5 млрд тенге, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму 159,5 млрд тенге. В 2020 году в реализацию раздела 2 программы завершена конвертация 13,8 тыс. валютных ипотечных займов на сумму 132 млрд тенге. Прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму 109,3 млрд тенге. В рамках раздела 3 программы дополнительные меры помощи оказаны 4,6 тыс. заемщикам, относящимся к СУСН, на сумму 19,2 млрд тенге", - разъяснили в агентстве.

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