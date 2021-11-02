Производителей и импортеров в Казахстане обяжут утилизировать негодную продукцию и ее упаковку

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НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Правительство РК утвердило правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы правительства

Расширенные обязательства производителей (импортеров) возникают у производителей с момента оформления поступления (оприходования) готовой продукции в соответствии с законодательством республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчётности и учетной политикой предприятия; у импортеров – с момента перемещения через государственную границу", - сообщается в документе.

Согласно новым правилам, производители (импортеры) обеспечивают сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции, и ее упаковки двумя способами:

- либо с применением собственной системы утилизации, требования к которой определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

- либо с помощью оператора, с которым заключается соответствующий договор на утилизацию и оплачивается утилизационный сбор.

Применение собственной системы сбора не распространяется на производителей и импортеров автомобильных транспортных средств, самоходной сельскохозяйственной техники и кабельно-проводниковой продукции.

Размер утилизационного платежа исчисляется на основании методики расчета утилизационного платежа, утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – методика). Утилизационный платеж оплачивается в национальной валюте производителями и импортерами на банковский счет оператора. Информация о банковском счете размещается на интернет-ресурсе оператора. Утилизационный платеж не уплачивается в отношении продукции, произведенной на территории республики Казахстан и ввезенной на территорию республики Казахстан, в том числе помещенной под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления до 27 января 2016 года".

Договор об утилизации разрабатывается и утверждается оператором и считается заключенным при условии его подписания оператором путем размещения на своем интернет-ресурсе производителем (импортером) - с момента ввоза или производства продукции.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Постановление правительства вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.