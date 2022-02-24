Производителя сахара в Таразе обвиняют в ценовой дискриминации
23.02.2022, 10:26 20806
Фото: АЗРК РК
ТАРАЗ. 23 ФЕВРАЛЯ - Антимонопольный департамент по Жамбылской области завершил расследование в отношении ТОО "Таразский сахарный завод", открытое в октябре 2021 года по делу о ценовой дискриминации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках проведенного расследования департаментом было установлено, что ТОО "Таразский сахарный завод", злоупотребляя своим доминирующим положением, без объективно оправданных причин применял разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. В итоге это привело к ценовой дискриминации", - рассказали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
В ведомсте сообщили, что для выявления в действиях ТОО "Таразский сахарный завод" уголовно наказуемого деяния было принято решение о передаче материалов расследования в правохранительные органы.
В случае отсутствия в действиях ТОО "Таразский сахарный завод" уголовно наказуемого деяния, в соответствии с Уголовным кодексом РК, департаментом будет возбуждено административное дело с внесением предписания о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК", - добавили в АЗРК.
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Правительство начислит компенсацию на вклады казахстанцев в тенге
24.02.2022, 15:30 1271
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Правительство РК и Национальный банк выступили с совместным заявление по Программе защиты тенговых вкладов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета", - говорится в заявлении.
Сообщается, что к участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.
Компенсация (премия) в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы", - уточняется в заявлении.
Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.
Также сообщается, что обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.
Соответствующие акты правительства и Нацбанка будут приняты в ближайшее время. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.
Когда вступят в силу новые ставки утильсбора
24.02.2022, 13:00 4676
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - На брифинге в СЦК рассказали, когда будут введены новые ставки утильсбора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера было объявлено, что ставки утилизационного сбора будут снижены на 50%. Для этого необходимо внести изменения в приказ, методику расчета утилизационного платежа. В настоящее время со вчерашнего дня данная работа началась. Необходимо выдержать все процессуальные нормы. Дату конкретно я сказать не могу, но ввиду того, что данный вопрос стоит очень остро, я думаю, что рассмотрение данного вопроса и со стороны госорганов, и со стороны ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной, мы получим все заключения, все согласования госорганов, после этого внесем на регистрацию в министерство юстиции. То есть в ближайшем будущем данные ставки будут утверждены", - сказал директор департамента госполитики в управлении отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев.
Как уточнил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, новые ставки утильсбора планируется ввести в силу к 1 мая.
В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов
24.02.2022, 12:51 5301
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ - В этом году в рамках Карты поддержки предпринимательства в Акмолинской области запланирован запуск 10 проектов на 144,8 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наиболее крупными из них являются золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн в год в Бурабайском районе, третья очередь Макинской птицефабрики мощностью 25 тыс. тонн в год и другие", - рассказали в областном управлении внутренней политики.
По словам руководителя управления предпринимательства и туризма области Ербола Оспанова, драйвером экономической активности стал рост инвестиций.
Благодаря проектам ГПИИР, введенным с 2010 года, в области освоено производство новой продукции, ранее не выпускавшейся на территории области: железобетонные трубы, сферические подшипники, редкоземельные металлы, комплексные биоудобрения, безалкогольные напитки, мешки типа биг-бэг, цемент, сельскохозяйственная и коммунальная техника и другое", - сказал он.
В УВП отметили, что реализация проектов в рамках Карты индустриализации позволила постепенно перейти с традиционно аграрного направления на агро-индустриальное. Доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона, передает управление внутренней политики.
В прошлом году в регионе в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию девять проектов с общим объемом инвестиций 790,1 млрд тенге. На данных предприятиях создано 564 новых рабочих места. В их числе такие проекты, как золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, птицефабрика мощностью 6 тыс. тонн в год, завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук в год, две ветровые электростанции мощностью 25 МВт и 7 МВт, организация сборки тракторов мощностью до 700 единиц в год, фабрика по переработке картофеля, комплекс по производству колбасных изделий, комплекс по переработке кобыльего молока и изготовлению кумыса", - поделились в пресс-службе.
Согласно информации, предприятиями, введенными в рамках Карты поддержки предпринимательства с начала реализации программы, за 2021 год произведено 55,1% из общего объема произведенной промышленной продукции, доля в обрабатывающей промышленности - 60,5%.
В УВП добавили, что в области с 2010 года реализовано более 110 проектов на 428,8 млрд тенге.
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%
24.02.2022, 11:46 7031
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Республики Казахстан повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5% годовых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе НБРК.
Ранее базовая ставка была установлена на уровне 10,25% годовых.
Курс тенге стремительно падает, KASE перенесла торги
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Начало торгов на фондовом рынке KASE переносится на 12.00 времени Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 по времени Нур-Султана", - уведомляет Казахстанская фондовая биржа.
KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства.
Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают по 463 тенге.
Дополнено: Позже KASE сообщила о переносе торгов на 14.00 времени Нур-Султана.
Изменение времени начала торгов связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы KASE", - говорится в сообщении пресс-службы.
Курсы валют в СНГ и Грузии. Актуальные данные на 10:00 мск. по данным телеграмм канала МИР 24
Стоимость нефти Brent впервые с сентября 2014 года превысила $101
24.02.2022, 10:37 9476
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,30% - до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 9.25 по времени Нур-Султана стоимость Brent росла на 2,45%, торгуясь на уровне $99,21 за баррель.
По последним данным, цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $102, сообщает ТАСС.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,34% - до $95,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9.32 по времени Нур-Султана.
РИА "Новости" отмечает, что стоимость нефти марки Brent впервые с 5 сентября 2014 года перевалила за 101 доллар США.
Число покидающих страну казахстанцев выросло на 10,6% за год
24.02.2022, 10:18 10106
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - За январь-декабрь 2021 года в страну прибыло 11 тысяч человек - на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на значительные 10,6% за год - до 32,2 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Численность выбывших увеличивается ежегодно, исключение составил лишь первый год пандемии COVID-19 - 2020 год - за счет локдаунов, закрытия границ и всевозможных ограничительных мер. При этом с 2017 года численность приезжающих в страну сокращается", - сообщает Ranking.kz.
Согласно данным обзора, в региональном разрезе большинство приехавших прибыли в Мангистаускую область: 2,7 тыс. человек - на 0,7% больше, чем годом ранее.
В тройке лидирующих по численности иммигрантов регионов также оказались Алматы и Шымкент. Абсолютное меньшинство прибыло в Кызылординскую область: всего 14 человек за 12 месяцев 2021 года.
Выбыло больше всего казахстанцев из Карагандинской области: 4,6 тыс. человек - сразу на 12,1% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская и Костанайская области.
"В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет больше всего в страну прибыло "технарей": 1,2 тыс. человек - на 40,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом выбыло 5,3 тыс. таких специалистов - на 17,6% больше, чем годом ранее. Разница между прибывшими и выбывшими работниками технических специальностей составила 4,5 раза", - поделились аналитики.
Кроме того, из страны выбыло 2,6 тыс. экономистов (прибыл всего 551 представитель этой специальности, разница с числом выбывших в 4,7 раза); 1,6 тыс. педагогов (против 427 прибывших, разница в 3,8 раза); 901 медик (против 324 приехавших, разница в 2,8 раза); 616 юристов (против 171 прибывшего специалиста с юридической специальностью, разница в 3,6 раза).
АО "НУХ "Байтерек" поддержаны предприятия несырьевых отраслей на 1 783,7 млрд тенге
23.02.2022, 17:37 27216
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания членам совета директоров доложены результаты инвестиционной деятельности холдинга и его дочерних организаций. Так, в 2021 году поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 1 783,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом объем финансовой поддержки увеличился на 766,8 млрд тенге или 75%, сообщает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В целях развития частного сектора экономики за прошлый год поддержано более 54 тыс. компаний на сумму 1 697,7 млрд тенге или 95% от суммы поддержки. Объем экспорта составил 1 341,7 млрд тенге благодаря мерам поддержки экспортоориентированных предприятий. Дочерние организации холдинга направили на финансовую поддержку агропромышленного комплекса 464,2 млрд тенге. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил порядка 4% (на 18,5 млрд тенге).
Также, в целях развития "зеленой" экономики холдингом поддержано пять проектов на сумму 95,6 млрд тенге, в том числе два проекта по строительству солнечной электростанции на 21,6 млрд тенге и два проекта - ветровой электростанции на 73,8 млрд тенге.
В целом, благодаря мерам финансовой поддержки холдинга создано более 6 тыс. рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на сумму 3,4 трлн тенге.
В завершение, советом директором утвержден отчет по рискам за IV квартал 2021 года, рассмотрены отчет об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления холдинга за 2021 год и результаты деятельности совета директоров холдинга за 2021 год.