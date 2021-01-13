Рекордный объем жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане в 2020 году

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - В 2020 году в Казахстане построили 15,3 млн квадратных метров жилья, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году введен в эксплуатацию рекордный объем жилья - 15,3 млн квадратных метров. Это на 16,8% выше уровня 2019 года", - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе заседания правительства.

По его словам, 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Нур-Султане - в 1,7 раза.

По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, всего по республике сдано в эксплуатацию 140 336 единиц жилищ (из них - 41 193 индивидуальных домов), количественный рост по сравнению с прошлым годом составил 21,8%.

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15 областях: Карагандинская (125,8%), Северо-Казахстанская (122,4%), Жамбылская (121,7%), Восточно-Казахстанская (119%), Туркестанская (118,6%), Костанайская (113,1%), Павлодарская (112,1%), Западно-Казахстанская (109,1%), Акмолинская (107,4%), Алматинская (106,9%), Актюбинская (101,8%), Мангистауская (101,5%) области и города Нур-Султан (172,6%), Шымкент (123,9%) и Алматы (114,2%).

По данным МИИР, за 2020 год в жилищное строительство привлечено инвестиций на сумму порядка 2 трлн тенге, что выше уровня 2019 года на 33,6%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства