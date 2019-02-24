Роботов-уборщиков планируют производить в Казахстане

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев заниматься уборкой будут специальные роботы, передает Kazakhstan Today.

Презентация робота-уборщика с искусственным интеллектом состоится 4 февраля.

Автономный робот-уборщик предназначен для уборки больших помещений, промышленных и коммерческих объектов. Проект реализован ТОО "Автономные технологии КЗ" - портфельным стартапом Автономного кластерного фонда Tech Garden (Тэк Гарден), в рамках программы международной акселерации Startup Kazakhstan. Программа Startup Kazakhstan реализуется Tech Garden при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Полностью автономное устройство моет полы и самостоятельно ориентируется в пространстве без участия человека, обходя людей, стены и другие препятствия. При этом робот экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта, что позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении, не мешая друг другу. По мере необходимости машины сами отправляются на базу для замены аккумулятора и воды.

Участвуя в трехмесячной акселерации Tech Garden мы, во-первых, получили массу новых знаний и смогли довести своего робота до стадии, готовой к промышленной сборке. Во-вторых, нашли заказчиков и партнеров в Казахстане", - сказал соавтор проекта Николай Потапов.

Стартапом заключен контракт на поставку 100 роботов для казахстанских компаний, ведутся переговоры на поставку еще 500 роботов для предприятий из Российской Федерации. Стоимость одного робота - 2,5 млн тенге, что в разы дешевле имеющихся аналогов при равных и даже более высоких технологических характеристиках. В данный момент прорабатываются вопросы создания полноценного промышленного производства этих роботов в Казахстане.

Мы видим важные результаты программы Startup Kazakhstan, которая реализуется нашим фондом в рамках задач, поставленных главой государства. Основная цель - это создание критической массы высокотехнологичных компаний в Казахстане через поддержку казахстанских и привлечение зарубежных стартапов. При поддержке правительства РК сформирована полноценная экосистема вокруг кластера Tech Garden и налажен эффективный поток стартапов из стран СНГ. Сегодня мы наблюдаем реальный кейс, когда благодаря Startup Kazakhstan, перспективный якутский стартап трансформируется в успешную казахстанскую высокотехнологичную компанию. Компания зарегистрирована и платит налоги в Казахстане, становясь полноценным участником экономики страны", - отметил генеральный директор АКФ Tech Garden Санжар Кеттебеков.

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