Россельхознадзор усилит контроль за ввозимой из Казахстана молочной продукцией

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Россельхознадзор усилит контроль за ввозимой из Казахстана молочной продукцией06.04.2018
  • Фото: agronews.ua
Экономика  17:48

Москва. 6 апреля. Kazakhstan Today - Россельхознадзор выявил значительное увеличение ввоза молочной продукции из Республики Казахстан за первые три месяца 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Российскую Федерацию была поставлена 4041 тонна молочной продукции, что в сумме превышает объёмы поставок за предыдущие 5 лет. В этой связи Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения её происхождения.
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