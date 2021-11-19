Рост ВВП на уровне 3,9% в 2022 году прогнозирует Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев предствил в сенате парламента Республики Казахстан прогноз социально-экономического развития страны на пятилетний период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Среднегодовой темп роста ВВП за пять лет составит 4,8%", - сказал Иргалиев.

Он заявил, что несырьевой сектор экономики станет одним из основных драйверов качественного роста и ключевым фактором устойчивости экономики. Так, обрабатывающая промышленность, по его словам, в среднем будет расти на уровне 4,1% и опережать темпы роста горнодобывающей промышленности (3,9%).

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Рост добычи нефти ожидается за счет реализации Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности по казахстанскому участку в 2023 году", - проинформировал министр.

Согласно озвученной информации, в сельском хозяйстве среднегодовой рост составит 5,0%, в строительстве - 3,9%. Производство услуг будет расти в среднем на 5,4%.

Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, в 2026 году - 119,9 трлн тенге. ВВП на душу населения вырастит с 10,7 тыс. долларов США в 2022 году до 14,2 тыс. в 2026 году", - прогнозирует глава МНЭ.

Экспорт товаров, по его информации, в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд в 2026 году. При этом сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 до 36,4 млрд долларов США.

Спикер также отметил, что целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%; в 2023-2024 годах - 4-5%; в 2025-2026 годах - 3-4%.





С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге", - продолжил Иргалиев.

Он рассказал, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств. С учетом этого разработан проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы.

Привлекаемые средства будут направлены на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета. Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах - по 400 млрд тенге ежегодно", - проинформировал министр, отметив, что целевые трансферты из Нацфонда предлагается направить на финансирование мероприятий предвыборной программы партии Нур-Отан.

По прогнозам экономистов, с учетом планируемых трансфертов при цене на нефть в 60 доларов США за баррель поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд, по прогнозам, вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн в 2024 году. Валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд в 2024 году.

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. В среднесрочном периоде в рамках контрцикличной политики планируется снижение уровня ненефтяного дефицита с 8,1% к ВВП в 2022 году до 6,3% к ВВП в 2024 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16 трлн тенге", - добавил Иргалиев.



