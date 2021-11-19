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Рост ВВП на уровне 3,9% в 2022 году прогнозирует Миннацэкономики

18.11.2021, 10:51 26758
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев предствил в сенате парламента Республики Казахстан прогноз социально-экономического развития страны на пятилетний период, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Среднегодовой темп роста ВВП за пять лет составит 4,8%", - сказал Иргалиев.

 
Он заявил, что несырьевой сектор экономики станет одним из основных драйверов качественного роста и ключевым фактором устойчивости экономики. Так, обрабатывающая промышленность, по его словам, в среднем будет расти на уровне 4,1% и опережать темпы роста горнодобывающей промышленности (3,9%). 
 

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Рост добычи нефти ожидается за счет реализации Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности по казахстанскому участку в 2023 году", - проинформировал министр.

 
Согласно озвученной информации, в сельском хозяйстве среднегодовой рост составит 5,0%, в строительстве - 3,9%. Производство услуг будет расти в среднем на 5,4%. 
 

Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, в 2026 году - 119,9 трлн тенге. ВВП на душу населения вырастит с 10,7 тыс. долларов США в 2022 году до 14,2 тыс. в 2026 году", - прогнозирует глава МНЭ.

 
Экспорт товаров, по его информации, в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд в 2026 году. При этом сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 до 36,4 млрд долларов США. 
 
Спикер также отметил, что целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%; в 2023-2024 годах - 4-5%; в 2025-2026 годах - 3-4%. 

С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге", - продолжил Иргалиев.

 
Он рассказал, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств. С учетом этого разработан проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы.
 

Привлекаемые средства будут направлены на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета. Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах - по 400 млрд тенге ежегодно", - проинформировал министр, отметив, что целевые трансферты из Нацфонда предлагается направить на финансирование мероприятий предвыборной программы партии Нур-Отан.

 
По прогнозам экономистов, с учетом планируемых трансфертов при цене на нефть в 60 доларов США за баррель поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд, по прогнозам, вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн в 2024 году. Валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд в 2024 году.
 

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. В среднесрочном периоде в рамках контрцикличной политики планируется снижение уровня ненефтяного дефицита с 8,1% к ВВП в 2022 году до 6,3% к ВВП в 2024 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16 трлн тенге", - добавил Иргалиев. 


 

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Урожай зерновых в Казахстане составил 16,4 млн тонн

18.11.2021, 16:35 40015
Урожай зерновых в Казахстане составил 16,4 млн тонн
Фото: yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Казахстане намолочено 16,4 млн тонн зерна, при средней урожайности 10,3 центнера с гектара, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первоначальном весе собрано 80,8 тыс. тонн гречихи, что на 76% больше уровня 2020 года. Также по итогам уборки ржи собрано на 43% больше чем в прошлом году, на 22,6% больше кукурузы на зерно, на 1,3% - зернобобовых культур. Урожайность проса в первоначальном весе по сравнению с прошлым годом увеличена на 15%, кукурузы - на 5%", - говорится в сообщении министерства.

 
Как отметили в Минсельхозе, зерно нового урожая имеет высокие качественные показатели. 
 
Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы, к 1-3 классам отнесены 90,5%, в прошлом году этот показатель составлял 81,2%.
 
Кроме того, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы мягкой 3-го класса доля высококачественной пшеницы HI-Pro, пользующей повышенным спросом на мировом рынке, составляет порядка 60%.
 

В целом выращенного зерна достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, а также для отгрузки определенных объемов на экспорт", - подчеркнули в ведомстве.

 
Вместе с этим, по данным Минсельхоза, собрано 3,9 млн тонн картофеля, 4,9 млн тонн овощных культур, 2,8 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных культур, убрано 3 млн гектаров (96,6%) от их общей уборочной площади, намолочено 2,3 млн тонн.
 
Как сообщалось ранее, первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил высокое качество зерна, по его словам, за последние 5 лет такого качества зерна не было, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины.

 

Сенатор назвал неэффективным использование средств из Нацфонда

18.11.2021, 16:02 44146
Сенатор назвал неэффективным использование средств из Нацфонда
Фото: turantimes.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Сенатор Мамытбеков в ходе обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы высказал мнение, что трансферты из Нацфонда в стране направлены не на развитие экономики, а на проедание, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".
 
По его словам, главный позитив проекта бюджета - усиление его социальной направленности. Так, доля соцрасходов к общему объему затрат в 2022 году составит порядка 51%.
 

Это отразится на повышении доходов людей и качестве их жизни", - сказал депутат.

 
Однако, по мнению сенатора, сомнение вызывают источники финансирования социальной сферы.
 

Вместе с тем весь этот позитив проекта бюджета несколько скрадывается из-за не совсем понятных нюансов бюджетирования. Так, не совсем ясно, почему целевым назначением расходов, финансируемых за счет гарантированного трансферта из Нацфонда, является выплата солидарных пенсий и государственных базовых выплат из республиканского бюджета. Это противоречит Концепции формирования и использования средств Нацфонда, целевое назначение которых - это "обеспечение социального и инфраструктурного развития". То есть трансфертные средства направляются не на развитие, а на проедание", - сказал Мамытбеков.

 
Также он констатировал факт, что расходы из Нацфонда в первом полугодии превысили поступления в него.
 

К тому же Счетным комитетом выявлено неэффективное использование средств на 1 трлн тенге. Другими словами, выделяемые из Нацфонда средства не гарантируются от их неэффективного или нецелевого использования", - отметил сенатор.

 

Депутаты сената обеспокоены ростом размера государственного долга

18.11.2021, 14:49 49114
Депутаты сената обеспокоены ростом размера государственного долга
Фото: Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Размер государственного долга растет. Об этом заявили депутаты на пленарном заседании сената под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Размер государственного долга за последние годы имеет тенденцию устойчивого роста. На этот раз в прогнозируемом периоде наблюдается рост государственного долга и долговых обязательств, направленных на погашение и обслуживание правительственных и негосударственных займов. Источником погашения которых являются средства республиканского бюджета... Вместе с тем по данным Счетного комитета с 2008 года отмечается рост расходов республиканского бюджета в 4,4 раза. Тогда, как налоговые поступления, которые должны быть главным источником пополнения бюджета, за аналогичный период возросли лишь в 3,3 раза", - сказал депутат Нурлан Кылышбаев.

 
Он отметил, что такая ситуация с госбюджетом будет способствовать росту дефицита бюджета и росту объема финансирования за счет заимствования. 
 

На 2022 год в проекте бюджета заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга. К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если дополнительно еще не будет заимствований", - сообщил Маулен Ашимбаев. 

 
По его словам, активное заимствование идет не только на уровне правительства, но и на уровне регионов.
 

За прошлый год долг местных исполнительных органов вырос в 2 раза до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться… Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов" - сказал спикер.

 
Как отметил Ашимбаева, кроме того, есть категория долгов, гарантируемая государством. 
 

Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года он вырос почти на 125 млрд тенге", - заявил он.

 
Также спикер сообщил, что по данным Счетного комитета бывают отдельные случаи, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг. 
 

Нужно не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
 

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