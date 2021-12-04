С 1 января 2022 года Казахстан переходит на новую версию системы описания и кодирования товаров

Фото: bpando.org
Издание Гармонизированной системы 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. По информации ВТамО, новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера, рассказали в Комитете государственных доходов РК.
Евразийской экономической комиссией на протяжении 2020 - 2021 годов активно осуществлялась работа по приведению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в соответствие с международной основой.
Ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции Единого таможенного тарифа ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках Всемирной торговой организации", - отметили в ведомстве.