С казахстанцев сняли обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто

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МИНСК. 21 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования Таможенного союза, касающиеся обязательного оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS) транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем, сообщает Минторговли РК.
От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой "кнопки". Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по "кнопке" машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования", - пояснил член Совета ЕЭК от Казахстана, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.
Также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких транспортных средств.
Напомним, сегодня в Минске прошло внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем было принято решение продлить для РК квоту на беспошлинный импорт сахара до 31 октября 2022 года.
Также решено снизить ставки ввозных таможенных пошлин и применять тарифные льготы в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.