Квоту на беспошлинный импорт сахара продлили для РК

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МИНСК. 21 ИЮНЯ - Предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до 31 октября 2022 года одобрено на внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии с участием министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее действие квоты ограничивалось 31 августа, сообщили в Минторговли.
Данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС", - прокомментировал Султанов.
Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара-сырца.
В настоящее время квота Казахстана составляет 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.