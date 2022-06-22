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Квоту на беспошлинный импорт сахара продлили для РК

21.06.2022, 17:30 16161
Квоту на беспошлинный импорт сахара продлили для РК
Фото: pixabay.com
МИНСК. 21 ИЮНЯ - Предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до 31 октября 2022 года одобрено на внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии с участием министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее действие квоты ограничивалось 31 августа, сообщили в Минторговли.
 

Данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС", - прокомментировал Султанов.

 
Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара-сырца. 
 
В настоящее время квота Казахстана составляет 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.
 

новости по теме

Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления

22.06.2022, 09:05 6446
Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правила вступят в действие 30 июня 2022 года - по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования.
 
Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо.
 
На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге.
 
В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге.
 
На 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7%, до 47,1 млн голов.
 

Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%", - отметили в МСХ.

 

Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования

21.06.2022, 18:18 14851
Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - АО "Фонд развития промышленности" выделил очередные транши по программе финансирования льготного автокредитования банкам АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выделяемая сумма лимитов составляет: 
 
  • АО "Евразийский банк" - 10 млрд тенге; 
  • АО "Народный банк Казахстана" - 7,5 млрд тенге. 
 
Таким образом, в рамках программы банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых: 
 
  • АО "Евразийский банк" - 25 млрд тенге;
  • АО "Банк ЦентрКредит" - 27,5 млрд тенге;
  • АО "Народный банк Казахстана" - 22,5 млрд тенге;
  • АО "Forte Bank" - 15 млрд тенге.
 
После освоения выделенного транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге будет выделен АО "Евразийский банк". 
 

На сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге и выдано 4847 автомобилей", - сообщили в фонде

 
В нем отметили, что нераспределенный лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет 8 млрд тенге.
 

Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана". Остальные банки - участники программы полностью освоили выделенные лимиты. Дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками", - проинформировали в пресс-службе. 

 

С казахстанцев сняли обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто

21.06.2022, 17:54 15601
С казахстанцев сняли обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто
Фото: Depositphotos
МИНСК. 21 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования Таможенного союза, касающиеся обязательного оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS) транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем, сообщает Минторговли РК
 

От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой "кнопки". Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по "кнопке" машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования", - пояснил член Совета ЕЭК от Казахстана, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

 
Также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких транспортных средств.
 
Напомним, сегодня в Минске прошло внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем было принято решение продлить для РК квоту на беспошлинный импорт сахара до 31 октября 2022 года. 
 
Также решено снизить ставки ввозных таможенных пошлин и применять тарифные льготы в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.
 

Страны ЕАЭС договорились о развитии новых транспортных коридоров

21.06.2022, 16:11 17686
МИНСК. 21 ИЮНЯ - Страны Евразийского экономического союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа - Западный Китай, сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - цитирует Мясниковича РИА Новости


В частности, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа - Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа - Западный Китай и железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан, заявил Мясникович.
 
Напомним, сегодня на заседании межправсовета премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС объединить усилия в обеспечении свободного рынка, и в частности создавать новые транзитные маршруты. 
 

Объединить усилия в обеспечении свободного рынка предложил Смаилов странам ЕАЭС

21.06.2022, 15:53 18086
Объединить усилия в обеспечении свободного рынка предложил Смаилов странам ЕАЭС
МИНСК. 21 ИЮНЯ - Необходимо трансформировать деятельность Евразийского экономического союза в условиях новой реальности, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нарастающая напряженность, пандемийный кризис, разрыв глобальных торговых и логистических связей, гиперинфляция негативно отразились как на производителях товаров, так и на поставщиках услуг в наших стран. Отличительным является то, что потрясения затронули представителей всех форм бизнеса: малого, среднего и крупного. В текущих критических условиях именно роль региональных объединений становится ведущей в решении возникших проблем", - заявил Смаилов.

 
По его словам, особую актуальность приобрели вопросы упрощения перемещения определенной категории товаров на рынок ЕАЭС. Смаилов выразил надежду на скорейшую отмену их бумажного сопровождения. Также, по его мнению, необходимо развивать евразийские транспортные коридоры и маршруты в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.
 

Упрощение и сокращение сроков перевозки грузов Европы и Азии на и через территорию стран ЕАЭС путем развития и создания новых транспортных артерий сегодня приобретает особую значимость", - подчеркнул премьер. 

 
Он отметил, что деятельность Евразийского экономического союза необходимо трансформировать.
 
Для этого Смаилов предложил:
 
  • объединить усилия в обеспечении свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономики стран ЕАЭС и благосостояния их граждан;
  • сконцентрироваться на конкретных кооперационных проектах и в целом на укреплении кооперационных связей с целью создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции. Это позволит устранить перебои с поставками комплектующих, сырья и готовой продукции. Реальные кооперационные проекты нужны практически во всех отраслях промышленности от машиностроительной и высокотехнологичной до производства продуктов питания и медицинских изделий;
  • создавать новые торговые маршруты. По словам Смаилова, Казахстан готов работать над альтернативными путями, однако обеспечение беспрепятственного транзита по всей территории Союза, недискриминационный доступ к морской портовой инфраструктуре, заложенные в учредительном документе ЕАЭС, должны реализовываться на деле. Он отметил, что это наиболее чувствительный вопрос для казахстанского бизнеса, без решения которого очень трудно оценить преимущества от ЕАЭС.
 
Смаилов также призвал страны ЕАЭС быть более гибкими и конструктивными в вопросе обеспечения ускоренного и упрощенного транзита, в том числе с использованием цифровых технологий.
 
Он подчеркнул, что в настоящее время в развитии торговли отчасти мешает несовершенство договорной базы, отчасти - страновой протекционизм.
 

Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие. Комиссии (ЕЭК. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) необходимо найти баланс между национальными интересами и интеграционными процессами и идти по пути развития экономической интеграции на взаимовыгодных для стран ЕАЭС условиях", - резюмировал Смаилов.


Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме предложил разработать новую торговую стратегию Евразийского экономического союза.
 

Почти в два раза выросли поступления в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию

21.06.2022, 11:49 20341
Почти в два раза выросли поступления в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - По итогам 5 месяцев 2022 года поступления по акцизам на все виды спирта и виноматериала, алкогольной продукции, произведенные на территории Казахстана, составили 38,7 млрд тенге с приростом в 1,8 раза. В аналогичном периоде прошлого года поступило 21,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитетом государственных доходов МФ РК на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции путем проведения налоговых проверок, совместных оперативных мероприятий с правоохранительными органами.
 

С начала года было изъято с оборота 829,2 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции без разрешительных документов и с учетно-контрольными марками", - проинформировали в КГД.

 
Также на ежедневной основе осуществляется оперативный контроль акцизных постов, дистанционный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции посредством контрольных приборов учета на линиях производства и выписанных электронных счетов-фактур.
 
С 1 апреля текущего года во избежание производства нелегального оборота в нерабочее (ночное) время установлены счетчики электроэнергии на линиях производства алкогольной продукции.
 
Наряду с этим рост акциза связан с увеличением объемов производства и импорта алкогольной продукции, а также повышением ставок акциза на пиво с 57 тенге до 79 тенге на 1 литр и на ненатуральные вина с 35 тенге до 2550 тенге/ литр 100% спирта. 
 

С января текущего года законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" введено регулирование минимальных розничных цен на коньяк и бренди, которое составляет 2930 тенге на 1 литр, соответственно, уменьшилось производства "псевдоконьяка" и уплата акциза, как на крепкие ликероводочные изделия с 250 тенге до 2550 тенге/ литр 100% спирта", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

У казахстанцев появилась возможность зарегистрировать недвижимость без ЭЦП

21.06.2022, 10:10 21881
У казахстанцев появилась возможность зарегистрировать недвижимость без ЭЦП
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Клиент, у которого нет электронной цифровой подписи или доступа в интернет, сможет в офисе компании-застройщика в режиме офлайн оформить сделку с недвижимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Госкорпорация "Правительство для граждан" разместила операторов ЦОН в офисах компаний-застройщиков BI Group и G-Park. Этот проект пока внедрили в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.                         
 

Стоимость услуги через ЦОН составляет 7100 тенге, в то время как у нотариусов - в 6 раз дороже", - отметили в пресс-службе госкорпорации.                                 

 
Отмечается, что до конца 2022 года данный проект планируется масштабировать, расширив списки компаний-застройщиков.                 
 
В компании также напомнили, что неделей ранее госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") запустила проект по оформлению договора залога, аренды жилья онлайн с помощью технологии Blockchain.
 

Если раньше клиентам приходилось собирать список документов, обращаться в акимат и ждать 15 рабочих дней, то с новой услугой весь процесс занимает около 2 часов", - рассказали в пресс-службе.

 

Казахстан поставит в Иран миллион тонн зерновых

21.06.2022, 10:07 18866
ТЕГЕРАН. 21 ИЮНЯ - В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в Иран в объеме 1 млн тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Министерстве сельского хозяйства РК уточнили, что поставка будет осуществляться из урожая 2022-2023 годов.
 
Также стороны в ходе переговоров подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, который предполагает сотрудничество в области садоводства (увеличение объемов экспорта различных сухих и свежих фруктов, субтропических фруктов), сельхознауки (производство органических продуктов, современные методы орошения садоводства и технологии, питание), инвестиций в АПК (реформирование и улучшение управления яблоневыми и другими фруктовыми садами в Казахстане, развитие интенсивных яблоневых садов в Казахстане), животноводческой продукции, а также фитосанитарной безопасности.
 
Ранее сообщалось, что министры сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукцией. В рамках документа Казахстан намерен осуществлять поставки в Иран следующей продукции: зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные культуры (семена льна), растительные масла (подсолнечное масло), кондитерские изделия, мясо (баранина, говядина) и мясная продукция.
 
В свою очередь Иран будет поставлять в Казахстан овощи (картофель, лук, морковь, огурцы), фрукты (яблоки, груши, айва, финики, инжир, ананасы), молочные продукты и продукцию водного промысла.
 

Товарооборот в сфере АПК между РК и ИРИ за январь-март 2022 года составил 167,5 млн долларов США, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт вырос на 1,6 раза и составил 135,7 млн долларов, импорт вырос на 16,1%, 31,8 млн долларов США", - добавили в Минсельхозе.

 

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