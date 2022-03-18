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С начала года собственный капитал банков РК вырос на 3,2%

17.03.2022, 11:48 24731
С начала года собственный капитал банков РК вырос на 3,2%
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 3,2% и составил 4,7 трлн тенге, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Коэффициент достаточности собственного капитала банков составляет 23,3% и более чем в два раза превышает установленные законодательством нормативы", - проинформировали в АРРФР.

 
В ведомстве отметили, что ситуация в банках второго уровня Казахстана стабильная. Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидных активов, составляющих по состоянию на текущую неделю порядка 16,7 трлн тенге, или 43% от общих активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.
 
Сообщается, что с января 2022 года наблюдается рост депозитов клиентов казахстанских банков на 3,5%. При этом доля вкладов физических лиц составляет 51,4%, или 13,9 трлн тенге, вклады юридических лиц - 48,6%, или 13,1 трлн тенге.
 
В соответствии с законодательством депозиты физических лиц гарантированы государством. В январе 2022 года были увеличены предельные суммы гарантирования депозитов населения гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" до 20 миллионов тенге.
 

Агентство и Национальный банк Казахстана осуществляют постоянный контроль финансового положения банков, достаточности их капитала и ликвидности для своевременного исполнения обязательств перед клиентами банков", - заверили в ведомстве.

 
В Казахстане будет частично ограничена работа карт "Сбербанка".
 

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Сохранить прежние цены на социальный хлеб планируют в Алматы

18.03.2022, 15:49 751
Сохранить прежние цены на социальный хлеб планируют в Алматы
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Акимат Алматы подписал Меморандум о мерах по стабилизации цен на социальный хлеб с Министерством сельского хозяйства РК и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках Меморандума Продкорпорация обеспечит поставки продовольственного зерна пшеницы по фиксированной цене 90 тыс. тенге за тонну мукомольным организациям Алматы для производства муки I сорта", - сообщает пресс-служба акимата. 

 
Всего из запасов Продкорпорации с марта по август 2022 года планируется поставить в Алматы более 29,8 тыс. тонн зерна на общую сумму порядка 2,7 млрд тенге. 
 
Соглашение действует сроком до августа (включительно) 2022 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Месячная потребность мегаполиса в зерне составляет более 4 тыс. тонн. 
 

Обеспечение сырьем позволит основным хлебобулочным комбинатам города сохранить цены на социальный хлеб на прежнем уровне", - подчеркнули в пресс-службе. 



 

Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%

18.03.2022, 13:45 2431
Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане в ближайшие 3-4 года планируется увеличить производство собственного сахара и обеспечить им рынок на 80%, сообщил журналистам после заседания правительства министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В национальном плане за счет увеличения производства площадей сахарной свеклы, производственных мощностей, за счет увеличения сырья планируем показатель самообеспеченности в ближайшие три-четыре года увеличить до 80%", - сказал Карашукеев. 

 
В настоящее время, по его словам, обеспечение сахаром за счет внутреннего производства составляет 42%, а 58% составляет импорт. 
 

У нас есть четыре сахарных завода в Жамбылской и Алматинской областях. Большая часть мощностей ориентирована на производство сахара и сахарной свеклы. Есть еще мощности, которые производят из тростникового завозимого сахара. Мы планируем модернизацию этих заводов и строительство одного завода. Тоже в южном регионе", - рассказал министр.

 
Также, по его словам, предусмотрен ряд мероприятий по расширению площадей посадки сахарной свеклы. 
 

Регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию запустят транзитом через Казахстан

18.03.2022, 13:25 3161
Регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию запустят транзитом через Казахстан
Фото: АО НК КТЖ
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Меморандум о сотрудничестве подписали АО KTZ Express и финский логистический оператор Nurminen Logistics Services OY в лице руководителей компаний Нурлана Игембаева и Олли Похъянвирта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ предполагает развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай - Финляндия -Китай транзитом через территорию Казахстана и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ)", - сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы". 

 
В рамках меморандума стороны договорились запустить регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию. 
 

Текущая ситуация позволила по-новому взглянуть на преимущества железной дороги для глобальной логистики. Среди них стабильность, надежность, технологичность и скорость перевозки. Более того, нам открыты новые возможности для кооперации с другими видами транспорта. Используя возможности порта Актау, мы создали новые востребованные мультимодальные продукты, позволившие существенно расширить географию наших сервисов", - отметил Нурлан Игембаев. 


Ранее в Министерстве информации и инфраструктурного развития РК рассказали о пропускной способности морских портов Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины и возникающими из-за этого логистическими трудностями.  
 

За январь-февраль почти в два раза увеличились налоговые поступления в бюджет РК

18.03.2022, 11:51 5091
За январь-февраль почти в два раза увеличились налоговые поступления в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Налоговые поступления в бюджет за январь-февраль 2022 года увеличились почти в два раза, проинформировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления показали рост в 1,9 раза, или на 1 249,3 млрд тенге, в том числе:
 
 - республиканский бюджет исполнен на 100,5% (при плане 1 959,1 млрд тенге поступило 1 968,5 млрд тенге с перевыполнением на 9,4 млрд), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 2,3 раза, или на 1 115,6 млрд тенге;
 
 - местный бюджет исполнен на 139,8% (при плане 480,6 млрд тенге поступило 672,1 млрд тенге, с перевыполнением на 191,4 млрд), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 24,8%, или на 133,7 млрд тенге.
 
В ведомстве отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН на 358,3 млрд тенге или (в 2,3 раза), НДС на товары внутреннего потребления на 431,4 млрд тенге (в 7,1 раза) и экспортные таможенные пошлины на нефть на 183,0 млрд тенге (в 3 раза).

В комитете также назвали ряд факторов, повлиявших на рост поступлений.
 

За январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 58,4%, алюминий - на 53,4%, цинк - на 33,1%, медь - на 20,0% и свинец - на 13,2%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 57,9% (средняя ставка за январь-февраль 2022 года - $47,5 за 1 тонну, январь-февраль 2022 года - $75,0 за 1 тонну)", - объяснили в ведомстве.

 
Товарооборот с третьими странами за январь 2022 года увеличился в 1,7 раза (экспорт вырос в 1,9 раза, импорт - в 1,3 раза).
 
Также оборот по реализации за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32,3% (с 13 711 до 18 134 млрд тенге).
 
За январь-февраль 2022 года рост, по данным электронных счет-фактур, произошел по предоставлению прочих видов услуг в 2,1 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,8 раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - в 1,6 раза, профессиональной, научной и технической деятельности - на 60,1%, информации и связи - на 50,9%, строительству - на 38,9%, обрабатывающей промышленности - на 36,0%, водоснабжению и канализационной системе - на 28,6%, образованию - на 28,4% и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов - на 28,2%.
 
Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 60,3% (с 5,7 до 9,1 млн тенге).
 

В разрезе отраслей увеличение средней выручки наблюдается по финансовой и страховой деятельности в 2,5 раза, транспорту и складированию - в 2 раза, оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов - в 1,9 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 32,0%, искусству, развлечениям и отдыху - на 30,6%, информации и связи - на 25,4%, услугам по проживанию и питанию - на 23,7%", - резюмировали налоговики.

 

Внедрение нового механизма субсидирования АПК перенесут на следующий год

18.03.2022, 11:27 7191
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с поручением главы государства проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК, подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Однако в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка, принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года, рассказал Карашукеев.
 
Более того, как отметил министр, по поручению главы государства с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК при уточнении республиканского бюджета, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции. 
 
В свою очередь, местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых средств на субсидирование. 
 
По поручению главы государства для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа регионами сельхозпродукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам, проинформировали в пресс-службе правительства.
 

Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов. С этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов", - заключил Карашукеев.


Ранее аграрии заявили, что новые подходы к субсидированию сельского хозяйства угрожают продовольственной безопасности страны.
 

Минсельхоз РК решает вопрос поставки семян из России и Европы

18.03.2022, 11:06 6481
Минсельхоз РК решает вопрос поставки семян из России и Европы
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан решает вопрос поставки 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, в настоящее время готовность техники составляет 95%, к началу массового проведения весенне-полевых работ составит 100%. 
 
Начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива. В целом на проведение весенних полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян, или 100% от плана, сказал он. 
 

По обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме. Благодаря поддержке правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 до 160 тыс. тенге", - проинформировал Карашукеев. 

 
Глава МСХ проинформировал, что для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы "Кен дала" в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза. 
 
По состоянию на 17 марта по программе "Кен дала" поступили заявки на сумму 94,8 млрд тенге, из них профинансировано 46,6 млрд тенге. Таким образом, выделенные первые два транша кредитных ресурсов на эти цели практически освоены полностью. В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 76 млрд тенге, из них профинансировано 52,5 млрд тенге, рассказали в пресс-службе правительства. 
 
Наряду с этим в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге, с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге, сообщил Карашукеев.
 
В целом, согласно данным акиматов, общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. гектаров больше показателя 2021 года. 

Напомним, "КазАзот" снизит цены на удобрения.
 

В Казахстане стоимость кур выросла на 17% за год

18.03.2022, 10:28 9056
В Казахстане стоимость кур выросла на 17% за год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В феврале стоимость кур в розничных точках продаж по РК выросла на 17,2% за год, до 1,1 тыс. тенге за килограмм, куриных окорочков - сразу на 22,8%, до 958 тенге за килограмм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Куры заметнее всего подорожали в Шымкенте - сразу на 35,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Карагандинская области. Самый высокий годовой рост цен на куриные окорочка был отмечен в Туркестанской (сразу на 55,8% за год), Актюбинской (плюс 41,3%) и Мангистауской (плюс 37,6%) областях. Куры дороже всего стоили в Актау (1,3 тыс. тенге за килограмм), куриные окорочка - в Нур-Султане (1,1 тыс. тенге за килограмм)", - сообщает energyprom.kz.


energyprom.kz


При этом в январе текущего года в РК произвели 8,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы - на 0,5% больше, чем годом ранее. Выпуск мороженого мяса птицы вырос на 9,7% за год, до 11,6 тыс. тонн.
 
В региональном разрезе по производству свежего или охлажденного мяса домашней птицы лидирует Акмолинская область: 2,9 тыс. тонн. В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская области.
 
По производству мороженого мяса птицы лидирует Алматинская область: 5,7 тыс. тонн. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.
 

В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 110,3 тыс. тонн свежего или охлажденного и 127,4 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы, против 100,5 и 112 тыс. тонн соответственно годом ранее", - проинформировали аналитики.

 
По итогам 12 месяцев 2021 года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 62,6%, против 56,3% за аналогичный период 2020 года. Доля импорта составила 37,4%. Казахстан завез 168,5 тыс. тонн "белого" мяса - на 7,6% меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке выросла на 5,2% за год, до 426,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что на 15% за год подорожал сахар в Казахстане.
 

Объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге

18.03.2022, 09:35 10036
Объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В настоящее время в Казахстане имеется 1,3 трлн тонн запасов продовольственных товаров. Объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли. По вашему поручению было принято решение увеличить финансирование закупа в рамках оборотной схемы с 54,6 до 100 млрд тенге. С учетом стабилизационных фондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведен до 140 млрд тенге", - сказал в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ерлан Баттаков.

 
По его словам, на сегодняшний день в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары принимаются меры на республиканском и региональном уровнях. В стране имеется 1,3 трлн тонн запасов продовольственных товаров, что является достаточным для обеспечения потребности населения.
 
Также в целях совершенствования инструментов стабилизации цен разрабатываются следующие подходы. Закуп продовольствия предлагается проводить в разрезе товаров по трем направлениям с увеличением объема закупа социально значимых продовольственных товаров.
 
  1. Товары долгосрочного хранения предлагается закупать в стабилизационные фонды как через прямой, так и через форвардный закуп. 
  2. Закуп в рамках оборотной схемы будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло.
  3. Для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через Продкорпорацию.
 

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