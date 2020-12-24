"Самрук-Казына" до конца года планирует реализовать доли в "Востокмашзаводе" и Intergas Finance B.V.

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы АО "ФНБ" "Самрук-Казына" до конца текущего года планирует реализовать доли участия группы компаний в уставном капитале АО "Востокмашзавод" (ВМЗ) и пакет акций в уставном капитале Intergas Finance B.V., передает Kazakhstan Today.

Как отметили в фонде, обе сделки планируется осуществить методом прямой адресной продажи.

Стоимость активов оценивается на общую сумму 117 млн тенге. Средства от реализации по программе приватизации будут распределены на основании решения единственного акционера фонда правительства РК", - отметили в фонде.

Напомним, что АО "Востокмашзавод" - это машиностроительный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1958 году в Усть-Каменогорске, вблизи от основных объектов горнодобывающей и металлургической отраслей Казахстана. Комплекс оснащен всеми технологическими переделами полного машиностроительного цикла от литейных печей до механической обработки изготовок до готовой продукции. Материнской компанией акционерного общества является ТОО "Ремонтная корпорация "Камкор", принадлежащее АО "НК "КТЖ".

Intergas Finance B.V. Единственным акционером компании является АО "КазТрансГаз", принадлежащее АО НК "КазМунайГаз". Основной вид деятельности - финансирование компаний, привлечение средств через выпуск облигаций, банковское финансирование и так далее.

Отметим, что на данный момент план приватизации, утвержденный правительством РК, завершен на 84%: реализовано – 89 активов, реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42. В настоящее время в процессе вывода участвуют 8 крупных и 18 некрупных компаний АО "Самрук-Казына".

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